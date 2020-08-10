Телеведущего Саймона Коуэлла госпитализировали с переломом позвоночника

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. СМИ узнали, продюсера и одного из членов жюри шоу America's Got Talent Саймона Коуэлла госпитализировали с переломом позвоночника, после того, как он неудачно упал с велосипеда, СМИ узнали, продюсера и одного из членов жюри шоу America's Got Talent Саймона Коуэлла госпитализировали с переломом позвоночника, после того, как он неудачно упал с велосипеда, сообщает Variety.

По информации издания, телеведущий тестировал новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу (штат Калифорния, США). Вместе с ним находились члены семьи. Однако не справился с управлением и сильно упал, повредив спину.

Его отвезли в больницу, где сделали операцию, которая длилась пять часов. В Variety уточняют, врачи вставили в спину телезвезды металлический стержень. Источник, близкий к семье Коуэлла, подчеркнул, что хотя травмы тяжелые, продюсеру "повезло".