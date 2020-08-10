https://ria.ru/20200810/1575578524.html
Телеведущего Саймона Коуэлла госпитализировали с переломом позвоночника
СМИ узнали, продюсера и одного из членов жюри шоу America's Got Talent Саймона Коуэлла госпитализировали с переломом позвоночника, после того, как он неудачно... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:33
2020-08-10T12:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, сша, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, продюсера и одного из членов жюри шоу America's Got Talent Саймона Коуэлла госпитализировали с переломом позвоночника, после того, как он неудачно упал с велосипеда, сообщает
Variety.
По информации издания, телеведущий тестировал новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу (штат Калифорния, США). Вместе с ним находились члены семьи. Однако не справился с управлением и сильно упал, повредив спину.
Его отвезли в больницу, где сделали операцию, которая длилась пять часов. В Variety уточняют, врачи вставили в спину телезвезды металлический стержень. Источник, близкий к семье Коуэлла, подчеркнул, что хотя травмы тяжелые, продюсеру "повезло".
Саймон Коуэлл наиболее известен в мире музыки и телевидения как создатель и судья развлекательного шоу America’s Got Talent, которое выходит на канале NBC. Он также прославился в США в начале 2000-х как один из членов жюри музыкальной программы American Idol.