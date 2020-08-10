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В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:39
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков

10:44 10.08.2020 (обновлено: 11:39 10.08.2020)
4688
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил официальный представитель ведомства Яков Осадчий.
По его словам, взрыв произошел минувшей ночью в районе позиций 93-й бригады ВСУ.
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"После чего была слышна одна очередь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на позициях", — добавил Осадчий.
Он отметил, что в этом районе силовики под видом соблюдения режима прекращения огня проводят инженерные работы с применением окопных зарядов.
Ранее Народная милиция уже заявляла, что ВСУ используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения.
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение перемирия грозит дисциплинарная ответственность.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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