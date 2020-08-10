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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575577039.html
В России за сутки выписали 3259 человек после COVID-19
За сутки после COVID-19 в России выписаны 3 259, всего выздоровели - 696 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва

В России за сутки выписали 3259 человек после COVID-19

10:34 10.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 3 259, всего выздоровели - 696 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 259 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 696 681", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосква
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