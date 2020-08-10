Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства в Варшаве

Утром у здания дипмиссии на улице Вертничей белорусы уже поставили две палатки, в которых находятся несколько человек, протестующих против результатов выборов президента и жесткого отношения властей к демонстрантам. Участники акции принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру, слушают белорусскую музыку. Местные жители с пониманием относятся к происходящему и приносят к посольству еду и воду.