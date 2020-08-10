Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента республики, передает государственное агентство Белта.

"Политика одна должна быть — люди", — сказал он во время посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске и других городах начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набирает 80,23% голосов. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.