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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575576367.html
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента республики, передает государственное агентство Белта. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:05
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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и чем больше их сидит, тем спокойнее политикам . Ребят отпускай, балабол истеричный
154
Заложников отпускай
151
55
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_67a2f883436f5c2d60caeefc077a1899.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_361:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_2771292747685dd5c678befd59c1c522.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

10:26 10.08.2020 (обновлено: 11:05 10.08.2020)
67196
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента республики, передает государственное агентство Белта.

"Политика одна должна быть — люди", — сказал он во время посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске и других городах начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набирает 80,23% голосов. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.
При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают официальные результаты, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
и чем больше их сидит, тем спокойнее политикам . Ребят отпускай, балабол истеричный
10 августа, 10:28
Алесандр Бородин
102230047
Заложников отпускай
10 августа, 10:35
Ярослав Погодин
111050134
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