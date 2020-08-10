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Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой СБ ООН
Проект резолюции США по оружейному эмбарго против Тегерана представляет собой угрозу Совбезу ООН, заявил официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:35
аббас мусави
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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аббас мусави, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, мид ирана, евросоюз, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой СБ ООН

10:24 10.08.2020 (обновлено: 13:35 10.08.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 авг – РИА Новости. Проект резолюции США по оружейному эмбарго против Тегерана представляет собой угрозу Совбезу ООН, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США подготовили проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, документ планируется рассмотреть в скором времени.
"Этот проект в большей степени является угрозой для Совета безопасности ООН, механизмов СБ, а не для Ирана. Злоупотребляя Совбезом как инструментом, США хотят его ослабить, ликвидировать или же подчинить себе. Необходима бдительность", - сказал Мусави в ходе брифинга в понедельник.
Он также выразил надежду, что США в вопросе оружейного эмбарго не преуспеют.
В свою очередь, глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези написал в Twitter, что членам СБ ООН предстоит пройти испытание и продемонстрировать независимость своих голосов - отвергнуть "давление американского режима", направленное против Ирана, резолюции 2231 и ориентированное на развал ядерной сделки.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
6 августа, 11:30
Китай выступил против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана
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Аббас МусавиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоМИД ИранаЕвросоюзТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
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