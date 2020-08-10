Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой СБ ООН

В свою очередь, глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези написал в Twitter, что членам СБ ООН предстоит пройти испытание и продемонстрировать независимость своих голосов - отвергнуть "давление американского режима", направленное против Ирана, резолюции 2231 и ориентированное на развал ядерной сделки.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.