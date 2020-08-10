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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575576024.html
Штаб Тихановской не признает результаты выборов
Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики, заявила РИА Новости доверенное лицо политика... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:11
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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вранье. никто профессионального Президента не променяет на кухарку-выскочку
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по всем комиссиям, которые не пошли вчера на сделку с совестью и опубликовали реальные результаты у Тихановской порядка 80%.
175
54
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской не признает результаты выборов

10:21 10.08.2020 (обновлено: 11:11 10.08.2020)
19834
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики, заявила РИА Новости доверенное лицо политика Ольга Ковалькова.
По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.
Ранее Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.
"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", — прокомментировала Ковалькова.
На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, Ковалькова возразила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии".
"Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%", — добавила она.
По ее словам, о своих дальнейших действиях Тихановская объявит на брифинге в 11:00 мск.
Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
вранье. никто профессионального Президента не променяет на кухарку-выскочку
10 августа, 10:27
sergeyleshchov
116010061
по всем комиссиям, которые не пошли вчера на сделку с совестью и опубликовали реальные результаты у Тихановской порядка 80%.
10 августа, 10:25
Jack Carver
81600088
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