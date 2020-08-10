https://ria.ru/20200810/1575576024.html
Штаб Тихановской не признает результаты выборов
Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики, заявила РИА Новости доверенное лицо политика... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:21
2020-08-10T11:11
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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sergeyleshchov
вранье. никто профессионального Президента не променяет на кухарку-выскочку
178
Jack Carver
по всем комиссиям, которые не пошли вчера на сделку с совестью и опубликовали реальные результаты у Тихановской порядка 80%.
175
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики, заявила РИА Новости доверенное лицо политика Ольга Ковалькова.
По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.
Ранее Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.
"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", — прокомментировала Ковалькова.
На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, Ковалькова возразила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии".
"Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%", — добавила она.
По ее словам, о своих дальнейших действиях Тихановская объявит на брифинге в 11:00 мск.
Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>