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На Кунашире спасатели эвакуировали заболевшую туристку
Спасатели эвакуировали в больницу туристку, заболевшую во время похода на курильском острове Кунашир, сообщает ГУ МЧС РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:32
2020-08-10T10:32
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кунашир (остров)
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туризм, кунашир (остров), новости - туризм, сахалинская область
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Спасатели эвакуировали в больницу туристку, заболевшую во время похода на курильском острове Кунашир, сообщает ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
Спасателям поступила информация о нештатной ситуации в одной из тургрупп, находящейся на Кунашире.
"Как стало известно, в группе туристов, движущейся по побережью Тихого океана на вулкан Тятя и находящейся сейчас у мыса Медведь (где находится радоновый источник) у одной из участниц поднялась температура. Начальник подразделения Константин Павленко принял решение эвакуировать туристку. Для проведения работ к месту выехала группа спасателей на автомобиле "Камаз", — говорится в сообщении.
Заболевшую доставили в Южно-Курильскую ЦРБ и передали врачам.