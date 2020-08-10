На Кунашире спасатели эвакуировали заболевшую туристку

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Спасатели эвакуировали в больницу туристку, заболевшую во время похода на курильском острове Кунашир, сообщает ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

"Как стало известно, в группе туристов, движущейся по побережью Тихого океана на вулкан Тятя и находящейся сейчас у мыса Медведь (где находится радоновый источник) у одной из участниц поднялась температура. Начальник подразделения Константин Павленко принял решение эвакуировать туристку. Для проведения работ к месту выехала группа спасателей на автомобиле "Камаз", — говорится в сообщении.