Правозащитники заявили о задержании 213 человек при протестах в Минске

"По состоянию на 10 часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа", - говорится в сообщении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Весна" уточняет: в столице республики Минске задержаны больше всего людей - 110. Из них более 40 человек задержаны вблизи избирательных участков, причем большинство из них - наблюдатели, еще около 70 - во время акций протеста.