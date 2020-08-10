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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575575469.html
Правозащитники заявили о задержании 213 человек при протестах в Минске
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщает, что в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье были... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:15
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Правозащитники заявили о задержании 213 человек при протестах в Минске

10:10 10.08.2020 (обновлено: 10:15 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщает, что в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье были задержаны по меньшей мере 213 человек.
"По состоянию на 10 часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа", - говорится в сообщении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.
"Весна" уточняет: в столице республики Минске задержаны больше всего людей - 110. Из них более 40 человек задержаны вблизи избирательных участков, причем большинство из них - наблюдатели, еще около 70 - во время акций протеста.
В белорусских регионах, информирует "Весна", задержаны свыше 15 наблюдателей, а также протестующих и журналистов в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
09:33Президентские выборы в Белоруссии
Наблюдатель от СНГ прокомментировал протесты в Минске
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