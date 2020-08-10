Правозащитники заявили о задержании 213 человек при протестах в Минске

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщает, что в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье были задержаны по меньшей мере 213 человек.
"По состоянию на 10 часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа", - говорится в сообщении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.
"Весна" уточняет: в столице республики Минске задержаны больше всего людей - 110. Из них более 40 человек задержаны вблизи избирательных участков, причем большинство из них - наблюдатели, еще около 70 - во время акций протеста.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.