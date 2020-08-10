Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

По ее словам, предполагается, что клиент-плательщик заранее подпишет согласие на регулярное списание средств, а банк будет проверять только его наличие и корректность выставленных счетов. Дополнительного подтверждения перевода не потребуется.
Сегодня подобные операции могут проводить исключительно клиенты одного банка, в противном случае необходимо подтверждение кода, а значит, в транзакции задействованы уже платежные системы и другие компании, которые требуют комиссии.
Нововведения позволят обойтись без них и удешевить операции. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, добавила Жаркова. Таким образом можно будет оплачивать ЖКУ, кредиты, подписки на различные сервисы и вносить другие регулярные платежи.
Тестировать сервис будут на площадке, созданной АФТ в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). В проекте заинтересовались ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк, рассматривает участие и АК Барс Банк. Сроки пилота определят в конце лета.