Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.

По ее словам, предполагается, что клиент-плательщик заранее подпишет согласие на регулярное списание средств, а банк будет проверять только его наличие и корректность выставленных счетов. Дополнительного подтверждения перевода не потребуется.

Сегодня подобные операции могут проводить исключительно клиенты одного банка, в противном случае необходимо подтверждение кода, а значит, в транзакции задействованы уже платежные системы и другие компании, которые требуют комиссии.

Нововведения позволят обойтись без них и удешевить операции. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, добавила Жаркова. Таким образом можно будет оплачивать ЖКУ, кредиты, подписки на различные сервисы и вносить другие регулярные платежи.