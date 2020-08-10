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Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний
Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:56
банки
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Так ЖКУ будет рисовать такие платежки, что мама не горюй
79
Так это же автоплатеж, который сто лет работает уже, не?
76
40
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149763/67/1497636735_0:0:3405:1915_1400x0_80_0_0_965852934f539f20617a8fd2e69bce2f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банки, абсолют банк, открытие (банк), ак барс (банк), qiwi, ltd., втб, скб-банк, промсвязьбанк, совкомбанк, общество, экономика

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

10:09 10.08.2020 (обновлено: 10:56 10.08.2020)
30408
© Fotolia / IttlestockerСмартфон
Смартфон
© Fotolia / Ittlestocker
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.
По ее словам, предполагается, что клиент-плательщик заранее подпишет согласие на регулярное списание средств, а банк будет проверять только его наличие и корректность выставленных счетов. Дополнительного подтверждения перевода не потребуется.
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Сегодня подобные операции могут проводить исключительно клиенты одного банка, в противном случае необходимо подтверждение кода, а значит, в транзакции задействованы уже платежные системы и другие компании, которые требуют комиссии.
Нововведения позволят обойтись без них и удешевить операции. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, добавила Жаркова. Таким образом можно будет оплачивать ЖКУ, кредиты, подписки на различные сервисы и вносить другие регулярные платежи.
Тестировать сервис будут на площадке, созданной АФТ в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). В проекте заинтересовались ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк, рассматривает участие и АК Барс Банк. Сроки пилота определят в конце лета.
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1769120427
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БанкиАбсолют БанкОткрытие (банк)Ак Барс (банк)Qiwi, Ltd.ВТБСКБ-банкПромсвязьбанкСовкомбанкОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Так ЖКУ будет рисовать такие платежки, что мама не горюй
10 августа, 10:40
Антон Семёнович Шпак
7620001
Так это же автоплатеж, который сто лет работает уже, не?
10 августа, 10:32
Sergey Veretennikov
31710037
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