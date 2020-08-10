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Белорусское госагентство опубликовало график Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Минскую область, где ознакомится с ходом реализации инвестпроекта в сфере АПК, передает госагентство Белта в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:02
минск
белоруссия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

Белорусское госагентство опубликовало график Лукашенко

10:02 10.08.2020
8035
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Минскую область, где ознакомится с ходом реализации инвестпроекта в сфере АПК, передает госагентство Белта в Telegram-канале.
"Лукашенко ознакомится с реализацией инвестпроекта высокотехнологичного агропроизводства БНБК", - говорится в сообщении.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.
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