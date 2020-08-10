https://ria.ru/20200810/1575574769.html
Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске
Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время массовых акций протеста в столице погиб человек. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:52
2020-08-10T11:02
президентские выборы в белоруссии
минск
в мире
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Aleksei Asdf
Белорусы специально не устраивали протестов. Надеялись на то, что Лука проведет честные выборы, но ему оказалось плевать.
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pet.g6
А "Весна" случайно не иностранный агент?
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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минск, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время массовых акций протеста в столице погиб человек.
"Получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью", — сказано в Telegram-канале организации. Уточняется, что на мужчину наехала спецтехника.
По данным правозащитников, в больницах находятся десятки пострадавших. Задержаны не менее 213 человек.
Позднее в МВД сообщили, что погибших во время беспорядков нет. Об этом сообщил Telegram-канал
Sputnik Беларусь.
Ранее в белорусском СК заявили, что против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Люди вышли на улицы накануне после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов.
Для разгона демонстрантов силовики применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>