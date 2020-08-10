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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575574769.html
Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске
Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время массовых акций протеста в столице погиб человек. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:02
президентские выборы в белоруссии
минск
в мире
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Белорусы специально не устраивали протестов. Надеялись на то, что Лука проведет честные выборы, но ему оказалось плевать.
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минск
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575573607_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_a4be86e724ec0150eefe21b87d89b2a7.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
минск, в мире
Материал дополняется

Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске

09:52 10.08.2020 (обновлено: 11:02 10.08.2020)
95498
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время массовых акций протеста в столице погиб человек.

"Получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью", сказано в Telegram-канале организации. Уточняется, что на мужчину наехала спецтехника.

По данным правозащитников, в больницах находятся десятки пострадавших. Задержаны не менее 213 человек.
Позднее в МВД сообщили, что погибших во время беспорядков нет. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее в белорусском СК заявили, что против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Люди вышли на улицы накануне после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов.
Для разгона демонстрантов силовики применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииМинскВ мире
Популярные комментарии
Белорусы специально не устраивали протестов. Надеялись на то, что Лука проведет честные выборы, но ему оказалось плевать.
10 августа, 09:58
Aleksei Asdf
1113112122
А "Весна" случайно не иностранный агент?
10 августа, 09:54
ppet.g6
139610026
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