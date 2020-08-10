Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время массовых акций протеста в столице погиб человек.

"Получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью", — сказано в Telegram-канале организации. Уточняется, что на мужчину наехала спецтехника.

По данным правозащитников, в больницах находятся десятки пострадавших. Задержаны не менее 213 человек.

Позднее в МВД сообщили, что погибших во время беспорядков нет. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Ранее в белорусском СК заявили, что против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Люди вышли на улицы накануне после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов.

Для разгона демонстрантов силовики применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.