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Депутат уточнил, кому стоит платить северную надбавку на "удаленке"
Северная надбавка к окладу нужна тем сотрудникам на удаленной работе, которые трудятся в условиях Крайнего Севера, заявил РИА Новости депутат заксобрания... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:48
россия
общество
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РИА Новости
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353
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россия, общество

Депутат уточнил, кому стоит платить северную надбавку на "удаленке"

09:48 10.08.2020
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© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Depositphotos / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 авг - РИА Новости. Северная надбавка к окладу нужна тем сотрудникам на удаленной работе, которые трудятся в условиях Крайнего Севера, заявил РИА Новости депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин (ЛДПР).
Ранее издание "Известия", ссылаясь на постановление Госдумы, сообщило, что рабочая группа, занимающаяся разработкой законопроекта о дистанционной занятости ко второму чтению, обсуждает вопрос о том, чтобы выплаты северных надбавок в объеме до 100% от зарплаты распространялись также на сотрудников, трудящихся удаленно. При этом эксперты, опрошенные газетой, задаются вопросом: положены ли надбавки, если компания осуществляет деятельность на Крайнем Севере, а ее сотрудники работают на "удаленке" в регионах, которые не приравнены к данной местности.
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По словам Вершинина, вопрос, который озвучивают законотворцы и эксперты, "действительно интересный".
"Что касается "северных". Мое мнение, что на получение северных надбавок должны претендовать люди, работающие именно в условиях Крайнего Севера. Считаю, что привязка к работе именно в таких сложных условиях и должна рассматриваться основной причиной для дополнительных выплат", - сказал Вершинин.
Он подчеркнул, что сам смысл северных надбавок всегда заключался именно в том, чтобы дополнительно простимулировать работников, трудящихся на территориях Крайнего Севера - в условиях экстремальных климатических широт, дополнительных нагрузок на здоровье.
Удаленный режим работы
8 августа, 09:19
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Депутат также высказал мнение, что необходимость в применении дистанционного режима работы снизится со временем, когда начнет уменьшаться риск распространения коронавируса.
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