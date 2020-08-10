Депутат уточнил, кому стоит платить северную надбавку на "удаленке"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 авг - РИА Новости. Северная надбавка к окладу нужна тем сотрудникам на удаленной работе, которые трудятся в условиях Крайнего Севера, заявил РИА Новости депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин (ЛДПР).

Ранее издание "Известия", ссылаясь на постановление Госдумы, сообщило, что рабочая группа, занимающаяся разработкой законопроекта о дистанционной занятости ко второму чтению, обсуждает вопрос о том, чтобы выплаты северных надбавок в объеме до 100% от зарплаты распространялись также на сотрудников, трудящихся удаленно. При этом эксперты, опрошенные газетой, задаются вопросом: положены ли надбавки, если компания осуществляет деятельность на Крайнем Севере, а ее сотрудники работают на "удаленке" в регионах, которые не приравнены к данной местности.

По словам Вершинина, вопрос, который озвучивают законотворцы и эксперты, "действительно интересный".

"Что касается "северных". Мое мнение, что на получение северных надбавок должны претендовать люди, работающие именно в условиях Крайнего Севера. Считаю, что привязка к работе именно в таких сложных условиях и должна рассматриваться основной причиной для дополнительных выплат", - сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что сам смысл северных надбавок всегда заключался именно в том, чтобы дополнительно простимулировать работников, трудящихся на территориях Крайнего Севера - в условиях экстремальных климатических широт, дополнительных нагрузок на здоровье.

Депутат также высказал мнение, что необходимость в применении дистанционного режима работы снизится со временем, когда начнет уменьшаться риск распространения коронавируса.