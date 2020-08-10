Эксперт прокомментировал задержание россиян под Минском

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанные под Минском россияне являются "заложниками" властей Белоруссии, которые будут ждать от Москвы скорейшего признания итогов президентских выборов, заявил РИА Новости российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает 80,23% голосов.
"То, что наши граждане являются заложниками признания итогов голосования в Белоруссии, верно на 100%...Сейчас он (Лукашенко – ред.) заявляет, что в отношениях между Россией и Белоруссией все нормально, но людей не отдает. А белорусские СМИ до сих пор продолжают упоминать российских граждан как "боевиков". Для Белоруссии, стало быть, этот вопрос уже решен", - пояснил Суздальцев.
По мнению российского политолога, если российская сторона "хоть чуть-чуть задержится" с признанием итогов выборов президента в Белоруссии, Минск "сразу же выдаст их Украине".
Как отметил Суздальцев, действующий белорусский лидер чувствует свою "абсолютную безнаказанность, которая подтверждается десятилетиями". Любые антироссийские действия со стороны Лукашенко, указывает эксперт, "всегда сходили ему с рук".
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.