Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575574489.html
Эксперт прокомментировал задержание россиян под Минском
Задержанные под Минском россияне являются "заложниками" властей Белоруссии, которые будут ждать от Москвы скорейшего признания итогов президентских выборов,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:45
задержание россиян под минском
лидия ермошина
андрей суздальцев
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
https://ria.ru/20200808/1575529697.html
https://ria.ru/20200807/1575514345.html
2
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_143:0:963:615_1400x0_80_0_0_99132e453f7d1061adc359d8653919a5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_136:0:669:533_1400x0_80_0_0_6df20638e96a84332d24977896d4ffcd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, лидия ермошина, андрей суздальцев, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

Эксперт прокомментировал задержание россиян под Минском

09:45 10.08.2020
815
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанные под Минском россияне являются "заложниками" властей Белоруссии, которые будут ждать от Москвы скорейшего признания итогов президентских выборов, заявил РИА Новости российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает 80,23% голосов.
"То, что наши граждане являются заложниками признания итогов голосования в Белоруссии, верно на 100%...Сейчас он (Лукашенко – ред.) заявляет, что в отношениях между Россией и Белоруссией все нормально, но людей не отдает. А белорусские СМИ до сих пор продолжают упоминать российских граждан как "боевиков". Для Белоруссии, стало быть, этот вопрос уже решен", - пояснил Суздальцев.
По мнению российского политолога, если российская сторона "хоть чуть-чуть задержится" с признанием итогов выборов президента в Белоруссии, Минск "сразу же выдаст их Украине".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
8 августа, 15:45
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Как отметил Суздальцев, действующий белорусский лидер чувствует свою "абсолютную безнаказанность, которая подтверждается десятилетиями". Любые антироссийские действия со стороны Лукашенко, указывает эксперт, "всегда сходили ему с рук".
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
7 августа, 23:47
Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны
700002
Обсудить 2
Задержание россиян под МинскомЛидия ЕрмошинаАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Череченя и Светланы Тихановской на улице в Минске
В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником
Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
В миссии СНГ оценили выборы в Белоруссии
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Штаб Тихановской не признает результаты выборов
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Наблюдатель от СНГ прокомментировал протесты в Минске
Светлана Тихановская
Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
Сотрудник полиции
Мужчина ударил полицейского ледорубом в лицо в московском храме
Украинский военный
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белорусское госагентство опубликовало график Лукашенко
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова направляется в здание Мосгорсуда
Суд лишил Варвару Караулову медового месяца
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19
14:29Названы регионы с наибольшей долей людей с иммунитетом к коронавирусу
14:29Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
Лента новостейМолния