Эксперт прокомментировал задержание россиян под Минском

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанные под Задержанные под Минском россияне являются "заложниками" властей Белоруссии , которые будут ждать от Москвы скорейшего признания итогов президентских выборов, заявил РИА Новости российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко , по предварительным итогам, набирает 80,23% голосов.

"То, что наши граждане являются заложниками признания итогов голосования в Белоруссии, верно на 100%...Сейчас он (Лукашенко – ред.) заявляет, что в отношениях между Россией и Белоруссией все нормально, но людей не отдает. А белорусские СМИ до сих пор продолжают упоминать российских граждан как "боевиков". Для Белоруссии, стало быть, этот вопрос уже решен", - пояснил Суздальцев.

По мнению российского политолога, если российская сторона "хоть чуть-чуть задержится" с признанием итогов выборов президента в Белоруссии, Минск "сразу же выдаст их Украине".

Как отметил Суздальцев, действующий белорусский лидер чувствует свою "абсолютную безнаказанность, которая подтверждается десятилетиями". Любые антироссийские действия со стороны Лукашенко, указывает эксперт, "всегда сходили ему с рук".

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.