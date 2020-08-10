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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575574410.html
В миссии СНГ оценили выборы в Белоруссии
Глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли достойно, но отличием... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:51
сергей лебедев
александр лукашенко
президентские выборы в белоруссии
снг
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547849_0:0:2838:1596_1400x0_80_0_0_cffacdd1a97b85fbb4a9560f26ee0644.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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сергей лебедев, александр лукашенко, снг, белоруссия, в мире

В миссии СНГ оценили выборы в Белоруссии

09:39 10.08.2020 (обновлено: 10:51 10.08.2020)
3187
© РИА Новости / Виктор ТолочкоЖенщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли достойно, но отличием кампании был политический накал.
"Пришли к общему выводу (наблюдатели от СНГ - ред.), что и ход подготовки к выборам, и сами выборы прошли с точки зрения оценки избирательного процесса организованно, достойно. Поэтому мы здесь даем такую положительную оценку организации избирательного процесса", - заявил Лебедев журналистам.
Предвыборная агитация в Белоруссии
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Процедура выборов президента Белоруссии
По словам руководителя мониторинговой миссии, наблюдатели констатируют отличия нынешней избирательной кампании в Белоруссии от предыдущих. "Она носила больше политический накал, сопровождалась, к сожалению большому, мы это зафиксировали в проекте нашего заявления..., публикациями явно некорректными, провокационными, способствующими росту политического накала, напряжения в обществе", - отметил Лебедев.
Глава миссии СНГ заявил также, что выборы были были открытыми и конкурентными.
"Выборы 9 августа 2020 года проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом Республики Беларусь. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь", - заявил Лебедев на брифинге.
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске
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"Побегали, сели, выпили". Что будет в Белоруссии во время и после выборов
Он добавил, что на выборах было сделано все для достойного голосования граждан, а кандидаты на высший государственный пост имели равные возможности для агитации.
"Все было сделано, чтобы люди могли проголосовать достойно. Что касается возможности кандидатов, то мы тоже убедились, что все кандидаты имели возможность свободно изложить свои программы, имели возможность выступать на телевидении... - на государственных каналах", - заявил Лебедев журналистам.
По поводу работы наблюдателей глава миссии СНГ заявил, что были зафиксированы отдельные жалобы от них.
"Что касается наблюдения местными наблюдателями за ходом голосования, хочу тоже сказать, что возможности были предоставлены. Где-то были жалобы от наблюдателей, но это отдельные жалобы, что ... урну (для бюллетеней - ред.) не видно, кабину (для голосования - ред.) не видно", - заявил Лебедев журналистам.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
По его словам, в большинстве случаев на замечания наблюдателей от СНГ относительно устранения каких-либо неудобств на участках члены избиркомов, как правило, реагировали позитивно, вносили коррективы.
"Хотя мы такие жалобы зафиксировали, но это были отдельные замечания, отдельные проявления", - уточнил руководитель мониторинговой миссии.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.
"Политика — это борьба". Как в Белоруссии прошли президентские выборы
© РИА Новости / Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

Агитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

Военнослужащие на избирательном участке во время президентских выборов в Минске. 9 августа 2020
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Виктор Толочко

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

Члены избирательной комиссии с документами во время президентских выборов в Минске, Беларусь. 9 августа 2020
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© РИА Новости / Антон Денисов

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Виктор Толочко

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
451410641
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Президентские выборы в БелоруссииСергей ЛебедевАлександр ЛукашенкоСНГБелоруссияВ мире
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