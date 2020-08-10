В миссии СНГ оценили выборы в Белоруссии

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств на выборах президента Глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли достойно, но отличием кампании был политический накал.

"Пришли к общему выводу (наблюдатели от СНГ - ред.), что и ход подготовки к выборам, и сами выборы прошли с точки зрения оценки избирательного процесса организованно, достойно. Поэтому мы здесь даем такую положительную оценку организации избирательного процесса", - заявил Лебедев журналистам.

По словам руководителя мониторинговой миссии, наблюдатели констатируют отличия нынешней избирательной кампании в Белоруссии от предыдущих. "Она носила больше политический накал, сопровождалась, к сожалению большому, мы это зафиксировали в проекте нашего заявления..., публикациями явно некорректными, провокационными, способствующими росту политического накала, напряжения в обществе", - отметил Лебедев.

Глава миссии СНГ заявил также, что выборы были были открытыми и конкурентными.

"Выборы 9 августа 2020 года проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом Республики Беларусь. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь", - заявил Лебедев на брифинге.

Он добавил, что на выборах было сделано все для достойного голосования граждан, а кандидаты на высший государственный пост имели равные возможности для агитации.

"Все было сделано, чтобы люди могли проголосовать достойно. Что касается возможности кандидатов, то мы тоже убедились, что все кандидаты имели возможность свободно изложить свои программы, имели возможность выступать на телевидении... - на государственных каналах", - заявил Лебедев журналистам.

По поводу работы наблюдателей глава миссии СНГ заявил, что были зафиксированы отдельные жалобы от них.

"Что касается наблюдения местными наблюдателями за ходом голосования, хочу тоже сказать, что возможности были предоставлены. Где-то были жалобы от наблюдателей, но это отдельные жалобы, что ... урну (для бюллетеней - ред.) не видно, кабину (для голосования - ред.) не видно", - заявил Лебедев журналистам.

По его словам, в большинстве случаев на замечания наблюдателей от СНГ относительно устранения каких-либо неудобств на участках члены избиркомов, как правило, реагировали позитивно, вносили коррективы.

"Хотя мы такие жалобы зафиксировали, но это были отдельные замечания, отдельные проявления", - уточнил руководитель мониторинговой миссии.