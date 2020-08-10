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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла более чем в три раза
Площадь лесных пожаров за выходные выросла до 1517 гектаров, сообщается на сайте регионального лесопожарного центра. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:37
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таймыр
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр, происшествия

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла более чем в три раза

09:37 10.08.2020
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© REUTERS / Greenpeace / Julia PetrenkoЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае
© REUTERS / Greenpeace / Julia Petrenko
Лесной пожар в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров за выходные выросла до 1517 гектаров, сообщается на сайте регионального лесопожарного центра.
Ранее лесопожарный центр сообщал, что в пятницу вечером площадь пожаров в крае составила чуть более 467 гектаров.
"По оперативной информации на 11.00 (07.00 мск) 10 августа 2020 года, на территории края действует лесных пожаров - 28, на общей площади - 1517 гектаров", - говорится в сообщении.
Очаги возгораний действуют в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Туруханском, Эвенкийском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 415 человек, 18 единиц техники.
В минлесхозе сообщили РИА Новости сообщили, что причина такого резкого скачка - в жаркой погоде на севере региона. Ранее региональный главк МЧС предупреждал, что на Таймыре и в Эвенкии из-за жары возможно существенное распространение природных пожаров.
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТаймырПроисшествия
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