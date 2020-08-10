Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла более чем в три раза

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров за выходные выросла до 1517 гектаров, сообщается на сайте регионального лесопожарного центра.

Ранее лесопожарный центр сообщал, что в пятницу вечером площадь пожаров в крае составила чуть более 467 гектаров.

"По оперативной информации на 11.00 (07.00 мск) 10 августа 2020 года, на территории края действует лесных пожаров - 28, на общей площади - 1517 гектаров", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Туруханском, Эвенкийском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 415 человек, 18 единиц техники.