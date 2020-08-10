Ребенок в Бурятии, чей отец воровал электричество, погиб от удара током

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Бурятские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего ребенка от удара током в селе Новоселенгинск, сообщается на сайте СУСК РФ.

По данным следователей, пятилетний ребенок из многодетной семьи, увидев висящие на заборе провода, дотронулся до них. Сестра нашла его без сознания, позже в больнице медики констатировали смерть. При осмотре места происшествия следователи установили, что отец ребенка самовольно подключился к линии электропередачи, так как в 2017 году дом был отключен от электроэнергии за неуплату.