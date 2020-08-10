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Ребенок в Бурятии, чей отец воровал электричество, погиб от удара током
Бурятские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего ребенка от удара током в селе Новоселенгинск,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:34
республика бурятия
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
республика бурятия, происшествия

Ребенок в Бурятии, чей отец воровал электричество, погиб от удара током

09:34 10.08.2020
2033
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Бурятские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего ребенка от удара током в селе Новоселенгинск, сообщается на сайте СУСК РФ.
По данным следователей, пятилетний ребенок из многодетной семьи, увидев висящие на заборе провода, дотронулся до них. Сестра нашла его без сознания, позже в больнице медики констатировали смерть. При осмотре места происшествия следователи установили, что отец ребенка самовольно подключился к линии электропередачи, так как в 2017 году дом был отключен от электроэнергии за неуплату.
"Восьмого августа 2020 года в одном из домов села Новоселенгинск Селенгинского района республики Бурятия было обнаружено тело 5-летнего ребенка. По данному факту следственными органами СК России по республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Семья характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками родители не замечены. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В компетентные органы направлены письма для обследования условий проживания в семье других детей и обеспечение их безопасности.
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