https://ria.ru/20200810/1575574253.html
Ребенок в Бурятии, чей отец воровал электричество, погиб от удара током
Бурятские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего ребенка от удара током в селе Новоселенгинск,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:34
2020-08-10T09:34
республика бурятия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://ria.ru/20200809/1575558741.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_69c453036ad8d288152bbc7a22ff8dc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия
КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Бурятские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего ребенка от удара током в селе Новоселенгинск, сообщается на сайте СУСК РФ.
По данным следователей, пятилетний ребенок из многодетной семьи, увидев висящие на заборе провода, дотронулся до них. Сестра нашла его без сознания, позже в больнице медики констатировали смерть. При осмотре места происшествия следователи установили, что отец ребенка самовольно подключился к линии электропередачи, так как в 2017 году дом был отключен от электроэнергии за неуплату.
"Восьмого августа 2020 года в одном из домов села Новоселенгинск Селенгинского района республики Бурятия было обнаружено тело 5-летнего ребенка. По данному факту следственными органами СК России по республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Семья характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками родители не замечены. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В компетентные органы направлены письма для обследования условий проживания в семье других детей и обеспечение их безопасности.