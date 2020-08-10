https://ria.ru/20200810/1575574216.html
Наблюдатель от СНГ прокомментировал протесты в Минске
Протесты в Минске могут быть частью заранее подготовленного третьей стороной сценария силового развития ситуации, заявил РИА Новости член группы наблюдателей от РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:33
2020-08-10T10:26
президентские выборы в белоруссии
александр башкин
снг
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575567387.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр башкин, снг, минск, белоруссия, в мире