Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575574216.html
Наблюдатель от СНГ прокомментировал протесты в Минске
Протесты в Минске могут быть частью заранее подготовленного третьей стороной сценария силового развития ситуации, заявил РИА Новости член группы наблюдателей от РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:26
президентские выборы в белоруссии
александр башкин
снг
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572710_0:0:3441:1936_1400x0_80_0_0_4864e34554f5cc710ac5d8c85384d7a6.jpg
https://ria.ru/20200810/1575567387.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572710_0:0:3441:1936_1400x0_80_0_0_4864e34554f5cc710ac5d8c85384d7a6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572710_658:0:3389:2048_1400x0_80_0_0_d1ebd424cffc40cf47489dd8b2a359ed.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572710_1186:0:3234:2048_1400x0_80_0_0_7591b5e6aff10d7af52fdfb3e0614276.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр башкин, снг, минск, белоруссия, в мире

Наблюдатель от СНГ прокомментировал протесты в Минске

09:33 10.08.2020 (обновлено: 10:26 10.08.2020)
2709
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Протесты в Минске могут быть частью заранее подготовленного третьей стороной сценария силового развития ситуации, заявил РИА Новости член группы наблюдателей от МПА СНГ, сенатор Александр Башкин.
"Это мое мнение, но протесты в Белоруссии могли быть заранее подготовлены и спланированы подготовленным третьей стороной сценарием силового развития. Не исключаю, что это был хладнокровный план", - сказал он.
Башкин отметил также, что обстановка в Минске сейчас "абсолютно спокойная".
"Дорожное, пешеходное движение, обстановка - все абсолютно спокойно. Ночью из-за протестов мы также не испытали никаких затруднений", - сказал он.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
ОМОН разгоняет протестующих в Минске
00:44Президентские выборы в Белоруссии
В МВД ответили на вопрос о пострадавших при протестах в Минске силовиках
9301528
Обсудить 0
Президентские выборы в БелоруссииАлександр БашкинСНГМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Флаг ЛГБТ
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Надпись Вклады в отделении банка
Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
В миссии СНГ оценили выборы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну
Ольга Бузова
Бузова показала, как отдыхает в Сочи и танцует в бикини
Банкноты номиналом 2000 рублей
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Штаб Тихановской не признает результаты выборов
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Правозащитники заявили о задержании 213 человек при протестах в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19
14:29Названы регионы с наибольшей долей людей с иммунитетом к коронавирусу
14:29Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
Лента новостейМолния