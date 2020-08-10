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ЦИК Белоруссии назвал способ избежать давления на избиркомы
Белоруссии надо активнее переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов избиркомов, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:33
2020-08-10T09:33
президентские выборы в белоруссии
лидия ермошина
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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3
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575549116_0:229:3103:1974_1400x0_80_0_0_b3c37b61edcf94e821ccccf9e492702d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия ермошина, мвд белоруссии, белоруссия, в мире