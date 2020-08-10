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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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ЦИК Белоруссии назвал способ избежать давления на избиркомы
Белоруссии надо активнее переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов избиркомов, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:33
президентские выборы в белоруссии
лидия ермошина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия ермошина, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии назвал способ избежать давления на избиркомы

09:33 10.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАгитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
Агитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Агитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белоруссии надо активнее переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов избиркомов, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
"Это (эксцессы у участков - ред.) больше подталкивает к переходу на электронное голосование, чтобы никто не подвергался давлению", - сказала она на брифинге в понедельник.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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