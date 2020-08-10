https://ria.ru/20200810/1575573915.html
Наблюдатель от СНГ заявил о провокационном характере протестов в Минске
Протесты в Минске носили явно провокационный характер и не свидетельствовали о недостоверности итогов голосования на выборах президента Белоруссии, заявил РИА... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:29
2020-08-10T09:29
президентские выборы в белоруссии
олег мельниченко
снг
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белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, снг, минск, белоруссия, в мире