Наблюдатель от СНГ заявил о провокационном характере протестов в Минске

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Протесты в Протесты в Минске носили явно провокационный характер и не свидетельствовали о недостоверности итогов голосования на выборах президента Белоруссии , заявил РИА Новости координатор группы наблюдателей от МПА СНГ , сенатор Олег Мельниченко

"Выступления носили явно провокационный характер и никак не говорят о недостоверности", - сказал он.

Мельниченко сообщил также, что наблюдатели не испытали проблем с перемещением или связью из-за ночных протестов.