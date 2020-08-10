https://ria.ru/20200810/1575573799.html
Тихановская получила 9,9% голосов на выборах президента Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, по предварительным данным, получила в ходе выборов 9,90% голосов, заявила глава ЦИК республики Лидия... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:27
2020-08-10T09:27
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
лидия ермошина
белоруссия
в мире
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4
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560249_0:0:2906:1635_1400x0_80_0_0_6aa2b8412901ab59e90c92a04860fa88.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, лидия ермошина, белоруссия, в мире