Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Накопить самому на желаемую пенсию реально, но для этого потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Об этом рассказали газете Накопить самому на желаемую пенсию реально, но для этого потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Об этом рассказали газете "Известия" эксперты.

Ранее НПФ Сбербанка опубликовал результаты опроса "Какой доход на пенсии вы считаете нормальным и достойным?". Выяснилось, что в среднем по стране размер "пенсии мечты" составляет 59 тысяч рублей в месяц, выше всех запросы у москвичей — 92 тысячи.

По словам финансовых аналитиков, для получения достойной пенсии надо формировать собственный капитал, то есть начинать откладывать деньги как можно раньше, а затем инвестировать их в инструменты с различными уровнями риска.

Как пояснила аналитик "Финама" Юлия Афанасьева, чтобы независимо от государства получать желаемые 92 тысячи рублей, будущим пенсионерам придется накопить 25 миллионов.

"Если у человека есть миллион рублей, которым он готов рискнуть на 20 процентов, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности — около 35 процентов годовых, и, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за десять лет, — сказала эксперт.

Откладывать можно и меньше, если учитывать государственную пенсию и увеличить срок накоплений до 35 лет (средний трудовой стаж в России), отметил управляющий активами БКС Андрей Русецкий. Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.

Доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская напомнила, что для формирования капитала подходят и пенсионные фонды, банковские вклады, накопительное страхование, ПИФы и другие инвестиционные инструменты.