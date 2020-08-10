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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Накопить самому на желаемую пенсию реально, но для этого потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Об этом рассказали газете "Известия" эксперты. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:14
россия
пенсии
общество
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https://ria.ru/20200806/1575431412.html
https://ria.ru/20200801/1575244222.html
«...Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации...». При среднем уровне в зарплаты в 30 тысяч рублей? А на оставшуюся 1 тысячу рублей, видимо, можно будет жить как Эвелина Блёданс, ни в чем себе не отказывая и в роскоши?! Смех смехом, а ведь это эксперты - советники Силуанова и Путина.
231
при нынешнем уровне инфляции и спекулятивных процессах с курсом это все превратится в тыкву задолго до полуночи...
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_61b645dae5786bfda361fb198da0475c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсии, общество

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

09:26 10.08.2020 (обновлено: 11:14 10.08.2020)
63256
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Накопить самому на желаемую пенсию реально, но для этого потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Об этом рассказали газете "Известия" эксперты.
Ранее НПФ Сбербанка опубликовал результаты опроса "Какой доход на пенсии вы считаете нормальным и достойным?". Выяснилось, что в среднем по стране размер "пенсии мечты" составляет 59 тысяч рублей в месяц, выше всех запросы у москвичей — 92 тысячи.
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6 августа, 09:50
Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию
По словам финансовых аналитиков, для получения достойной пенсии надо формировать собственный капитал, то есть начинать откладывать деньги как можно раньше, а затем инвестировать их в инструменты с различными уровнями риска.
Как пояснила аналитик "Финама" Юлия Афанасьева, чтобы независимо от государства получать желаемые 92 тысячи рублей, будущим пенсионерам придется накопить 25 миллионов.

"Если у человека есть миллион рублей, которым он готов рискнуть на 20 процентов, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности — около 35 процентов годовых, и, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за десять лет, — сказала эксперт.

Откладывать можно и меньше, если учитывать государственную пенсию и увеличить срок накоплений до 35 лет (средний трудовой стаж в России), отметил управляющий активами БКС Андрей Русецкий. Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
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Доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская напомнила, что для формирования капитала подходят и пенсионные фонды, банковские вклады, накопительное страхование, ПИФы и другие инвестиционные инструменты.
В июне средний размер государственной пенсии в России составлял 15 тысяч рублей. По данным Пенсионного фонда, большинство неработающих пенсионеров получают 16,5 тысячи рублей.
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РоссияПенсииОбщество
Популярные комментарии
«...Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации...». При среднем уровне в зарплаты в 30 тысяч рублей? А на оставшуюся 1 тысячу рублей, видимо, можно будет жить как Эвелина Блёданс, ни в чем себе не отказывая и в роскоши?! Смех смехом, а ведь это эксперты - советники Силуанова и Путина.
10 августа, 09:36
РБРуслан Браско
207705012
при нынешнем уровне инфляции и спекулятивных процессах с курсом это все превратится в тыкву задолго до полуночи...
10 августа, 09:43
Serge Khon
17840002
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