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ЦИК назвал нарушением продление голосования в Минске после 20.00
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что продление голосования после 20.00 (совпадает с мск) на нескольких участках в Минске на выборах президента можно РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:21
2020-08-10T09:58
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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цик белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг - РИА Новости.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
заявила, что продление голосования после 20.00 (совпадает с мск) на нескольких участках в Минске
на выборах президента можно признать нарушением закона, и это дает основание считать итоги выборов по этим участкам недействительными.
"Вообще по закону участки нужно было закрыть в 20.00. Но исходя из толпы, которая могла их разгромить,... а это все были сторонники альтернативных кандидатов, те, кого мы называем электоратом протеста, властями города Минска... было принято решение продлить (время голосования - ред.), пока не проголосует каждый, кто стоит в этой очереди. Поэтому можно говорить о нарушениях закона, при желании всегда можно данную ситуацию повернуть как основание для подачи жалобы о признании выборов недействительными, - по крайней мере на этих участках", - заявила Ермошина журналистам.
При этом она подчеркнула, что эта ситуация на итоги волеизъявления белорусского народа не влияет.