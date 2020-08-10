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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575573465.html
ЦИК назвал нарушением продление голосования в Минске после 20.00
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что продление голосования после 20.00 (совпадает с мск) на нескольких участках в Минске на выборах президента можно РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:58
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цик белоруссии, минск, белоруссия, в мире

ЦИК назвал нарушением продление голосования в Минске после 20.00

09:21 10.08.2020 (обновлено: 09:58 10.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчины голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Мужчины голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что продление голосования после 20.00 (совпадает с мск) на нескольких участках в Минске на выборах президента можно признать нарушением закона, и это дает основание считать итоги выборов по этим участкам недействительными.
"Вообще по закону участки нужно было закрыть в 20.00. Но исходя из толпы, которая могла их разгромить,... а это все были сторонники альтернативных кандидатов, те, кого мы называем электоратом протеста, властями города Минска... было принято решение продлить (время голосования - ред.), пока не проголосует каждый, кто стоит в этой очереди. Поэтому можно говорить о нарушениях закона, при желании всегда можно данную ситуацию повернуть как основание для подачи жалобы о признании выборов недействительными, - по крайней мере на этих участках", - заявила Ермошина журналистам.
При этом она подчеркнула, что эта ситуация на итоги волеизъявления белорусского народа не влияет.
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Президентские выборы в БелоруссииЦИК БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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