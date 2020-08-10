ЦИК назвал нарушением продление голосования в Минске после 20.00

"Вообще по закону участки нужно было закрыть в 20.00. Но исходя из толпы, которая могла их разгромить,... а это все были сторонники альтернативных кандидатов, те, кого мы называем электоратом протеста, властями города Минска... было принято решение продлить (время голосования - ред.), пока не проголосует каждый, кто стоит в этой очереди. Поэтому можно говорить о нарушениях закона, при желании всегда можно данную ситуацию повернуть как основание для подачи жалобы о признании выборов недействительными, - по крайней мере на этих участках", - заявила Ермошина журналистам.