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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки 898 пациентов вылечились от коронавируса
Еще 898 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 190,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:10
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В Москве за сутки 898 пациентов вылечились от коронавируса

09:10 10.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Еще 898 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 190,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 898 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190 555", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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200011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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