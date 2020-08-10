Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,23%

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

"За него проголосовало четыре миллиона 652 тысячи человек", — сказала она на брифинге.

На избирательные участки пришли 5790 тысяч человек, явка составила 84,23%, добавила руководитель ведомства.

Выборы состоялись накануне. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.