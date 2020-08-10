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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575572925.html
Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,23%
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:07
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Держитесь, белорусы.
38
на улицы выходит 3 процента школоты глупой. в новостях заказуха про него от кремля. А президент он супер, везде порядок в рядах чиноты.
32
44
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547677_0:0:3007:1691_1400x0_80_0_0_9b8038d6e040a1ac39ed12c6c77cc546.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,23%

09:09 10.08.2020 (обновлено: 10:07 10.08.2020)
10913
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"За него проголосовало четыре миллиона 652 тысячи человек", — сказала она на брифинге.
На избирательные участки пришли 5790 тысяч человек, явка составила 84,23%, добавила руководитель ведомства.
Выборы состоялись накануне. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.
Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
108467118172
Обсудить 44
Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Держитесь, белорусы.
10 августа, 09:17
Андрей Эщкере
2700209
на улицы выходит 3 процента школоты глупой. в новостях заказуха про него от кремля. А президент он супер, везде порядок в рядах чиноты.
10 августа, 09:52
aa.yast
16020014
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