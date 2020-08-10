Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства

"Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия - по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое - в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты (выборов - ред.), мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга", - заявила Ермошина журналистам.