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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575572865.html
Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что ее в час ночи в понедельник после президентских выборов эвакуировали из Дома правительства, расположенного в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:22
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цик белоруссии, минск, в мире

Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства

09:08 10.08.2020 (обновлено: 09:22 10.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 10 авг - РИА Новости.  Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что ее в час ночи в понедельник после президентских выборов эвакуировали из Дома правительства, расположенного в центре Минска.
"Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия - по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое - в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты (выборов - ред.), мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга", - заявила Ермошина журналистам.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииЦИК БелоруссииМинскВ мире
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