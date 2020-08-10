https://ria.ru/20200810/1575572865.html
Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что ее в час ночи в понедельник после президентских выборов эвакуировали из Дома правительства, расположенного в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:08
2020-08-10T09:22
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
минск
в мире
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4
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147662/97/1476629737_0:76:3072:1803_1400x0_80_0_0_96f481770852678833dc7775f981e226.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик белоруссии, минск, в мире