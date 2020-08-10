Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575572735.html
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента — согласно им действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80 процентов. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:18
анна канопацкая
светлана тихановская
лидия ермошина
александр лукашенко
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_67a2f883436f5c2d60caeefc077a1899.jpg
Молодцы, поздравляем Белоруссию!
419
Бред полный, какие 80%? Может там нолик лишний? Это невероятная наглость ) хотя бы 53 сделал или 55, но не 80, это прям зашквар!
390
74
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_67a2f883436f5c2d60caeefc077a1899.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_361:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_2771292747685dd5c678befd59c1c522.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_1044:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_69277de32e2fe760127b7d3e2d0e8be0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна канопацкая, светлана тихановская, лидия ермошина, александр лукашенко, цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов

09:05 10.08.2020 (обновлено: 10:18 10.08.2020)
59722
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента — согласно им действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80 процентов.

"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало четыре миллиона 652 тысячи человек, или 80,23 процента", — сказала на брифинге глава комиссии Лидия Ермошина.

Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
На втором месте Светлана Тихановская с 9,9 процента — за нее проголосовали 574 тысячи 312 человек. Андрей Дмитриев набирает 1,04 процента, или 60 тысяч 543 голоса, Анна Канопацкая — 1,68 процента (97 тысяч 926 голосов), за Сергея Черечня проголосовали 1,13 процента — 65 тысяч 78 человек.
Всего в голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23 процента.
Выборы президента Белоруссии проходили 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Силы правопорядка применяли для разгона митингующих светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули. Есть задержанные, но МВД пока не сообщает их число. Сейчас ситуация в городе спокойная.
"Политика — это борьба". Как в Белоруссии прошли президентские выборы
© РИА Новости / Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

Агитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

Военнослужащие на избирательном участке во время президентских выборов в Минске. 9 августа 2020
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

Члены избирательной комиссии с документами во время президентских выборов в Минске, Беларусь. 9 августа 2020
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© РИА Новости / Антон Денисов

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Виктор Толочко

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
6648717618329
Обсудить 74
Президентские выборы в БелоруссииАнна КанопацкаяСветлана ТихановскаяЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы, поздравляем Белоруссию!
10 августа, 09:09
Дмитрий Павлов
314921489
Бред полный, какие 80%? Может там нолик лишний? Это невероятная наглость ) хотя бы 53 сделал или 55, но не 80, это прям зашквар!
10 августа, 09:12
DDDen Den
1189210259
Рекомендуем
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России выявили 5118 новых случаев коронавируса
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протестующие разошлись из центра Минска
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Экзит-полл: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах
Молодой человек голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
Применение светошумовых гранат в Минске
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске протестующие начали возводить баррикады
Кадры с улиц Бейрута
Охрана ливанского парламента опровергла сообщения о стрельбе в Бейруте
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске начались стычки протестующих с милицией
Митинг оппозиции в Минске
В Минске милиция начала разгонять протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В России выявили 5189 новых случаев коронавируса
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
В ходе протестов в Минске пострадали несколько человек
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19
14:29Названы регионы с наибольшей долей людей с иммунитетом к коронавирусу
14:29Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
Лента новостейМолния