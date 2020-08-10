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Аргентина отложит совместное с Россией строительство АЭС
Аргентина вынуждена отложить планирование совместного с РФ строительства атомной электростанции из-за экономических проблем в стране, однако все ещё... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:03
рикардо лагорио (посол аргентины в россии)
русатом оверсиз
аргентина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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аргентина
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
рикардо лагорио (посол аргентины в россии), русатом оверсиз, аргентина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

Аргентина отложит совместное с Россией строительство АЭС

09:03 10.08.2020
1963
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Рикардо Эрнесто Лагорио
Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Рикардо Эрнесто Лагорио
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Аргентина вынуждена отложить планирование совместного с РФ строительства атомной электростанции из-за экономических проблем в стране, однако все ещё заинтересована в проекте, заявил РИА Новости посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
"Мы только что достигли очень успешного соглашения, однако Аргентина переживает переломный момент в экономике. Эти планы не рассматривались из-за экономических и финансовых моментов, и такое положение будет сохраняться в ближайшем будущем. Эти (планы - ред) все ещё рассматриваются, все ещё представляют интерес. Возможно, им придется чуть дольше подождать", - заявил Лагорио.
Ранее глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов сообщал о том, что Россия и Аргентина рассматривают возможность совместного строительства плавучих и наземных атомных электростанций малой мощности.
Вид на Буэнос-Айрес
3 марта, 07:29
Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты в марикультуре
201614120
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Рикардо Лагорио (посол Аргентины в России)Русатом ОверсизАргентинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
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