https://ria.ru/20200810/1575572554.html
Аргентина отложит совместное с Россией строительство АЭС
Аргентина вынуждена отложить планирование совместного с РФ строительства атомной электростанции из-за экономических проблем в стране, однако все ещё... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:03
2020-08-10T09:03
рикардо лагорио (посол аргентины в россии)
русатом оверсиз
аргентина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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https://ria.ru/20200303/1567570399.html
аргентина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рикардо лагорио (посол аргентины в россии), русатом оверсиз, аргентина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика