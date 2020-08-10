Аргентина отложит совместное с Россией строительство АЭС

"Мы только что достигли очень успешного соглашения, однако Аргентина переживает переломный момент в экономике. Эти планы не рассматривались из-за экономических и финансовых моментов, и такое положение будет сохраняться в ближайшем будущем. Эти (планы - ред) все ещё рассматриваются, все ещё представляют интерес. Возможно, им придется чуть дольше подождать", - заявил Лагорио.