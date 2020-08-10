Эксперт: Лукашенко после протестов продолжит "закручивать гайки"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после несанкционированных акций протеста, прошедших накануне на фоне выборов главы республики, продолжит идти по пути "закручивания гаек", либерализация в стране маловероятна, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
"Я считаю, более вероятно, что Лукашенко пойдет по пути закручивания гаек, чем в сторону либерализации. Это связано с тем, что серьезного лидера у политической оппозиции нет, а значит, не с кем и договариваться", - заявил агентству Жарихин.
Как напомнил российский политолог, президентские выборы в Белоруссии и раньше проходили "не без инцидентов", но на сей раз главным катализатором протестных настроений выступил основной кандидат - сам Лукашенко. "С одной стороны, безусловно, многие люди устали от него и хотели перемен, в том числе в руководстве. С другой стороны, многие избиратели, несмотря на эту усталость и недовольство его действиями, голосовали за него как за гаранта тесных экономических и политических связей с Россией", - отметил Жарихин.
Действия Лукашенко в отношении России на протяжении последних месяцев, пояснил он, "заставили эту часть электората дрогнуть". "Восприятие Лукашенко как "неизбежного зла" в дополнение к необходимым тесным отношениям с РФ разрушилось. Те, кто с других позиций белорусского президента не воспринимал, уже шли голосовать за него с гораздо меньшим энтузиазмом", - прокомментировал российский эксперт.
Затрагивая вопрос будущего российско-белорусских отношений, Жарихин не исключил, что Лукашенко распорядится отпустить задержанных под Минском граждан России.
"Однако будем говорить прямо: ожидаемых извинений со стороны Лукашенко мы не дождемся. Не такой это человек. Простых и ясных отношений при сохранении Лукашенко во главе Белоруссии у нас не будет. Не исключаю продолжения определенного "перетягивания каната" в наших экономических связях", - резюмировал собеседник агентства.
В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов.