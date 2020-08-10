Эксперт: Лукашенко после протестов продолжит "закручивать гайки"

"Я считаю, более вероятно, что Лукашенко пойдет по пути закручивания гаек, чем в сторону либерализации. Это связано с тем, что серьезного лидера у политической оппозиции нет, а значит, не с кем и договариваться", - заявил агентству Жарихин.

Как напомнил российский политолог, президентские выборы в Белоруссии и раньше проходили "не без инцидентов", но на сей раз главным катализатором протестных настроений выступил основной кандидат - сам Лукашенко. "С одной стороны, безусловно, многие люди устали от него и хотели перемен, в том числе в руководстве. С другой стороны, многие избиратели, несмотря на эту усталость и недовольство его действиями, голосовали за него как за гаранта тесных экономических и политических связей с Россией", - отметил Жарихин.