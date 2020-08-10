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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575572285.html
Сайты госорганов и государственных СМИ в Белоруссии работают устойчиво
Сохраняются проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам в Белоруссии , при этом сайты госорганов и государственных СМИ работают устойчиво, РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:56
президентские выборы в белоруссии
мвд белоруссии
telegram (приложение)
минск
белоруссия
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2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575454172_0:0:3272:1840_1400x0_80_0_0_53d7a3097abf6d1512e241aa7c4bddab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, telegram (приложение), минск, белоруссия

Сайты госорганов и государственных СМИ в Белоруссии работают устойчиво

08:56 10.08.2020
540
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборный плакат на улице Минска
Предвыборный плакат на улице Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Предвыборный плакат на улице Минска. Архивное фото
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Сохраняются проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам в Белоруссии , при этом сайты госорганов и государственных СМИ работают устойчиво, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, наблюдаются проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам. Есть перебои с доступом к сайтам ряда негосударственных СМИ и интернет-порталов. Популярные мессенджеры, такие как Telegram, практически недоступны для использования.
Агенство РИА Новости на данный момент не располагает комментарием министерства связи и информатизации Белоруссии в связи с нарушениями работы интернет-ресурсов, которые наблюдались в день президентских выборов - 9 августа, и частично продолжают сохраняться.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
Протесты в Минске. 10.08.2020
07:04
Следователи осматривают места уличных акций в Минске
1100032
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Президентские выборы в БелоруссииМВД БелоруссииTelegram (приложение)МинскБелоруссия
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