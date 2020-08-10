https://ria.ru/20200810/1575572101.html
Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии
Посольство России в Белоруссии на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан России среди задержанных во время... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:40
2020-08-10T09:19
президентские выборы в белоруссии
россия
белоруссия
в мире
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россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Беспорядки в белорусской столице
Беспорядки в белорусской столице
2020-08-10T08:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, белоруссия, в мире