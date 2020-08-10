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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575572101.html
Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии
Посольство России в Белоруссии на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан России среди задержанных во время... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:19
президентские выборы в белоруссии
россия
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Беспорядки в белорусской столице
Беспорядки в белорусской столице
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видео, россия, белоруссия, в мире
Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Посольство России в Белоруссии на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан России среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.
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Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии

08:40 10.08.2020 (обновлено: 09:19 10.08.2020)
1586
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
© Sputnik
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Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Посольство России в Белоруссии на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан России среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

"Пока уведомлений (о задержании россиян. — Прим. ред.) не получали", — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.
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Президентские выборы в БелоруссииРоссияБелоруссияВ мире
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