Белорусские правозащитники назвали число задержанных на митингах

Милицейские автозаки рядом с местом проведения митинга оппозиции в Минске

Милицейские автозаки рядом с местом проведения митинга оппозиции в Минске

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белоруссии 8-9 августа.

На сайте правозащитного центра " Весна " приводится список из 80 фамилий, задержанных в Минске . Среди них наблюдатели на участках, активисты, члены штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской , журналисты телеканала "Дождь".

Позже на сайте появилось уточнение по задержанным в столице Белоруссии и регионах.

"На 01.00 (совпадает с мск) "Весны" известны имена более 120 задержанных в столице и регионах 9 августа", - сообщается в Telegram-канале центра.

Позже правозащитный центр "Весна" сообщил о 213 задержанных в стране в ходе беспорядков.

"По состоянию на 10 часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа", - говорится в сообщении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.

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"Весна" уточняет: в столице республики Минске задержаны больше всего людей - 110. Из них более 40 человек задержаны вблизи избирательных участков, причем большинство из них - наблюдатели, еще около 70 - во время акций протеста.

В белорусских регионах, информирует "Весна", задержаны свыше 15 наблюдателей, а также протестующих и журналистов в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах.