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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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Белорусские правозащитники назвали число задержанных на митингах
Белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белоруссии 8-9 августа. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:23
президентские выборы в белоруссии
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Беспорядки в белорусской столице
Беспорядки в белорусской столице
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минск, белоруссия, в мире

Белорусские правозащитники назвали число задержанных на митингах

08:32 10.08.2020 (обновлено: 10:23 10.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМилицейские автозаки рядом с местом проведения митинга оппозиции в Минске
Милицейские автозаки рядом с местом проведения митинга оппозиции в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Милицейские автозаки рядом с местом проведения митинга оппозиции в Минске
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белоруссии 8-9 августа.
На сайте правозащитного центра "Весна" приводится список из 80 фамилий, задержанных в Минске. Среди них наблюдатели на участках, активисты, члены штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, журналисты телеканала "Дождь".
Позже на сайте появилось уточнение по задержанным в столице Белоруссии и регионах.
"На 01.00 (совпадает с мск) "Весны" известны имена более 120 задержанных в столице и регионах 9 августа", - сообщается в Telegram-канале центра.
Позже правозащитный центр "Весна" сообщил о 213 задержанных в стране в ходе беспорядков.
"По состоянию на 10 часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа", - говорится в сообщении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.
"Весна" уточняет: в столице республики Минске задержаны больше всего людей - 110. Из них более 40 человек задержаны вблизи избирательных участков, причем большинство из них - наблюдатели, еще около 70 - во время акций протеста.
В белорусских регионах, информирует "Весна", задержаны свыше 15 наблюдателей, а также протестующих и журналистов в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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