Против участников массовых беспорядков в Белоруссии возбудили дела

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Белоруссии против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, заявил глава СК республики Иван Носкевич.

Он уточнил, что речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

По словам руководителя ведомства, митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

"В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий", — рассказал Носкевич.

Он добавил, что многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло, считает глава СК.

"Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя", — заключил он.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии накануне после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%.