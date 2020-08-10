https://ria.ru/20200810/1575571602.html
В Совбезе сочли возмущение Вашингтона по поводу ареста Уилана неуместным
Совет безопасности РФ считает, что возмущение Вашингтона по поводу ареста американского шпиона Пола Уилана неуместно, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:08
2020-08-10T08:08
дело пола уилана
пол уилан
александр венедиктов
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дело пола уилана, пол уилан, александр венедиктов, в мире
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов.
Совет безопасности РФ считает, что возмущение Вашингтона по поводу ареста американского шпиона Пола Уилана
неуместно, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов
.
Он подчеркнул, что Уилан "был задержан на абсолютно легальных основаниях и с соблюдением всех норм как российского, так и международного права". Возмущение Вашингтона здесь неуместно", - сказал Венедиктов.
В противном случае, по его словам, получается, что российских граждан американское правосудие может арестовывать тогда, когда сочтет нужным, а американца, совершившего преступление у нас, арестовать нельзя, он же американец. "Нас такая логика не устраивает", - добавил Венедиктов.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам за шпионаж, в начале августа он прибыл в колонию в Мордовии, где ему предстоит отбывать наказание. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ
следовало лишь, что Уилана задержали в Москве
в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад
.