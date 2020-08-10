В Совбезе сочли возмущение Вашингтона по поводу ареста Уилана неуместным

Он подчеркнул, что Уилан "был задержан на абсолютно легальных основаниях и с соблюдением всех норм как российского, так и международного права". Возмущение Вашингтона здесь неуместно", - сказал Венедиктов.

В противном случае, по его словам, получается, что российских граждан американское правосудие может арестовывать тогда, когда сочтет нужным, а американца, совершившего преступление у нас, арестовать нельзя, он же американец. "Нас такая логика не устраивает", - добавил Венедиктов.