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Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Облачная погода с кратковременными ливневыми дождями и грозой вечером ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T07:59
погода
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РИА Новости
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погода, центр "фобос", москва, общество

Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в понедельник

07:59 10.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными ливневыми дождями и грозой вечером ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня в столице переменную облачность, вечером - кратковременный ливневый дождь, гроза. Температура максимальная днем 24-26 градусов, по области - 22-27", - сказал синоптик.
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Синенков также сообщил, что ожидается северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
300202
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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