Посвященный выборам в Белоруссии официальный портал не открывается

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Посвященный выборам президента Посвященный выборам президента Белоруссии портал, ссылка на который опубликована на сайте Центризбиркома республики, не открывается несколько часов.

С воскресенья в Минске интернет работает с перебоями. Доступа к сайту не было на протяжении всей ночи, как нет и в данный момент. Сайт ЦИК работает, однако информации о подсчете голосов на нем нет. По сообщению телеканала "Беларусь 24", о результатах выборов руководство ЦИК расскажет на пресс-конференции в 9.00.

Не работают и сайты ряда новостных ресурсов. Портал tut.by не открывается, однако вечером и ночью работал его канал в Telegram – в нем активно публиковались фото и видео с протестов и столкновений демонстрантов и силовиков. Также активно освещал протесты популярный в Белоруссии Telegram-канал Nexta, известный своей оппозиционной направленностью.

Сайт государственного информационного агентства "Белта" тоже не открывается с вечера воскресенья. В его канале в Telegram протесты упоминаются дважды: в сообщениях, что "милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях" и что "виновные в провокациях 9 августа будут привлечены к ответственности".

На государственном телеканале "Беларусь 24" за вечер и ночь протесты не упоминались. В утреннем выпуске новостей было кратко рассказано о беспорядках в ряде городов, а также заявлено, что власти дадут правовую оценку этим событиям.