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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575571352.html
Посвященный выборам в Белоруссии официальный портал не открывается
Посвященный выборам президента Белоруссии портал, ссылка на который опубликована на сайте Центризбиркома республики, не открывается несколько часов. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T07:56
президентские выборы в белоруссии
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в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
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РИА Новости
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353
60
белоруссия, в мире

Посвященный выборам в Белоруссии официальный портал не открывается

07:56 10.08.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Антон Денисов
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Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Посвященный выборам президента Белоруссии портал, ссылка на который опубликована на сайте Центризбиркома республики, не открывается несколько часов.
С воскресенья в Минске интернет работает с перебоями. Доступа к сайту не было на протяжении всей ночи, как нет и в данный момент. Сайт ЦИК работает, однако информации о подсчете голосов на нем нет. По сообщению телеканала "Беларусь 24", о результатах выборов руководство ЦИК расскажет на пресс-конференции в 9.00.
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
00:28Президентские выборы в Белоруссии
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Не работают и сайты ряда новостных ресурсов. Портал tut.by не открывается, однако вечером и ночью работал его канал в Telegram – в нем активно публиковались фото и видео с протестов и столкновений демонстрантов и силовиков. Также активно освещал протесты популярный в Белоруссии Telegram-канал Nexta, известный своей оппозиционной направленностью.
Сайт государственного информационного агентства "Белта" тоже не открывается с вечера воскресенья. В его канале в Telegram протесты упоминаются дважды: в сообщениях, что "милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях" и что "виновные в провокациях 9 августа будут привлечены к ответственности".
На государственном телеканале "Беларусь 24" за вечер и ночь протесты не упоминались. В утреннем выпуске новостей было кратко рассказано о беспорядках в ряде городов, а также заявлено, что власти дадут правовую оценку этим событиям.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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