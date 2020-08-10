https://ria.ru/20200810/1575571352.html
Посвященный выборам в Белоруссии официальный портал не открывается
Посвященный выборам президента Белоруссии портал, ссылка на который опубликована на сайте Центризбиркома республики, не открывается несколько часов. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T07:56
2020-08-10T07:56
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575566994.html
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Посвященный выборам президента Белоруссии
портал, ссылка на который опубликована на сайте Центризбиркома республики, не открывается несколько часов.
С воскресенья в Минске
интернет работает с перебоями. Доступа к сайту не было на протяжении всей ночи, как нет и в данный момент. Сайт ЦИК работает, однако информации о подсчете голосов на нем нет. По сообщению телеканала "Беларусь 24", о результатах выборов руководство ЦИК расскажет на пресс-конференции в 9.00.
Не работают и сайты ряда новостных ресурсов. Портал tut.by не открывается, однако вечером и ночью работал его канал в Telegram – в нем активно публиковались фото и видео с протестов и столкновений демонстрантов и силовиков. Также активно освещал протесты популярный в Белоруссии Telegram-канал Nexta, известный своей оппозиционной направленностью.
Сайт государственного информационного агентства "Белта" тоже не открывается с вечера воскресенья. В его канале в Telegram протесты упоминаются дважды: в сообщениях, что "милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях" и что "виновные в провокациях 9 августа будут привлечены к ответственности".
На государственном телеканале "Беларусь 24" за вечер и ночь протесты не упоминались. В утреннем выпуске новостей было кратко рассказано о беспорядках в ряде городов, а также заявлено, что власти дадут правовую оценку этим событиям.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>