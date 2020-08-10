https://ria.ru/20200810/1575570955.html
ЦИК Белоруссии в 09:00 мск озвучит итоги выборов
Центризбирком Белоруссии расскажет об итогах выборов президента республики на пресс-конференции в 09:00 мск, сообщил государственный телеканал "Беларусь 24". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T07:12
2020-08-10T08:41
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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Nebannij Den
Бацька всегда живой, Бацька всегда с тобой! А ежели серьёзно, ну нет ему сейчас замены, объективно! И если вести речь о каких-то улучшениях в Белоруссии, то если их нет - это не оттого, что фамилия лидера неправильная, а оттого, что мы в принципе выживаем чудом, из-за дефицита энергоресурсов, и никакая картавая домохозяйка или ростовщик-виннипух не обеспечат нам падение оных с неба.
58
chigraz
Итоги выборов были известны за долго до начала этих самых выборов. Вот только сам этот выбор у людей отняли
54
20
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575545801_0:96:2806:1674_1400x0_80_0_0_01ca7cfdc3f592b2fff0868de8cf5898.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик белоруссии, белоруссия, в мире