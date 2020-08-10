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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575570955.html
ЦИК Белоруссии в 09:00 мск озвучит итоги выборов
Центризбирком Белоруссии расскажет об итогах выборов президента республики на пресс-конференции в 09:00 мск, сообщил государственный телеканал "Беларусь 24". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:41
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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Бацька всегда живой, Бацька всегда с тобой! А ежели серьёзно, ну нет ему сейчас замены, объективно! И если вести речь о каких-то улучшениях в Белоруссии, то если их нет - это не оттого, что фамилия лидера неправильная, а оттого, что мы в принципе выживаем чудом, из-за дефицита энергоресурсов, и никакая картавая домохозяйка или ростовщик-виннипух не обеспечат нам падение оных с неба.
58
Итоги выборов были известны за долго до начала этих самых выборов. Вот только сам этот выбор у людей отняли
54
20
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575545801_0:96:2806:1674_1400x0_80_0_0_01ca7cfdc3f592b2fff0868de8cf5898.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии в 09:00 мск озвучит итоги выборов

07:12 10.08.2020 (обновлено: 08:41 10.08.2020)
60261
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖенщина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске
Женщина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Женщина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Центризбирком Белоруссии расскажет об итогах выборов президента республики на пресс-конференции в 09:00 мск, сообщил государственный телеканал "Беларусь 24".
Голосование прошло в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
Выборы проходили в напряженной обстановке, к вечеру в некоторых городах начались акции протеста. В Минске силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
7028581447
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Президентские выборы в БелоруссииЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Бацька всегда живой, Бацька всегда с тобой! А ежели серьёзно, ну нет ему сейчас замены, объективно! И если вести речь о каких-то улучшениях в Белоруссии, то если их нет - это не оттого, что фамилия лидера неправильная, а оттого, что мы в принципе выживаем чудом, из-за дефицита энергоресурсов, и никакая картавая домохозяйка или ростовщик-виннипух не обеспечат нам падение оных с неба.
10 августа, 07:44
Nebannij Den
34000420
Итоги выборов были известны за долго до начала этих самых выборов. Вот только сам этот выбор у людей отняли
10 августа, 07:15
chigraz
35120016
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