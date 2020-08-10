ЦИК Белоруссии в 09:00 мск озвучит итоги выборов

Голосование прошло в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.

Выборы проходили в напряженной обстановке, к вечеру в некоторых городах начались акции протеста. В Минске силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.