В Портленде задержали девятерых участников беспорядков

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полиция задержала девятерых участников акций протеста и беспорядков, произошедших ранее в американском городе Полиция задержала девятерых участников акций протеста и беспорядков, произошедших ранее в американском городе Портленд , говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее местные правоохранительные органы сообщили, что протестующие в Портленде поздно вечером в субботу по местному времени подожгли здание Ассоциации полиции города и применили ослепляющий лазер против полицейских, трое сотрудников полиции пострадали. К 02.00 по местному времени (12.00 мск) большинство протестующих разошлись.

"Полицейские произвели 9 задержаний во время беспорядков, проходивших с ночи субботы до утра воскресенья. Все они (задержанные – ред.) были помещены в изолятор округа Малтнома", - говорится в заявлении полиции Портленда.

Полицейские опубликовали поименный список задержанных и перечень обвинений. Среди них значатся препятствование действиям сотрудника полиции, сопротивление задержанию, хулиганство, участие в беспорядках, нападение на полицейского, нарушение общественного порядка и "незаконное направление лазерной указки" на правоохранителей.

В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.