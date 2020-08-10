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В Портленде задержали девятерых участников беспорядков
Полиция задержала девятерых участников акций протеста и беспорядков, произошедших ранее в американском городе Портленд, говорится в заявлении правоохранителей. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T06:52
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джордж флойд, дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире

В Портленде задержали девятерых участников беспорядков

06:07 10.08.2020 (обновлено: 06:52 10.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© РИА Новости / Стрингер
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Протесты в Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полиция задержала девятерых участников акций протеста и беспорядков, произошедших ранее в американском городе Портленд, говорится в заявлении правоохранителей.
Ранее местные правоохранительные органы сообщили, что протестующие в Портленде поздно вечером в субботу по местному времени подожгли здание Ассоциации полиции города и применили ослепляющий лазер против полицейских, трое сотрудников полиции пострадали. К 02.00 по местному времени (12.00 мск) большинство протестующих разошлись.
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"Полицейские произвели 9 задержаний во время беспорядков, проходивших с ночи субботы до утра воскресенья. Все они (задержанные – ред.) были помещены в изолятор округа Малтнома", - говорится в заявлении полиции Портленда.
Полицейские опубликовали поименный список задержанных и перечень обвинений. Среди них значатся препятствование действиям сотрудника полиции, сопротивление задержанию, хулиганство, участие в беспорядках, нападение на полицейского, нарушение общественного порядка и "незаконное направление лазерной указки" на правоохранителей.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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Федеральные силовые ведомства на протяжении недель обороняли от толпы здание суда в Портленде, которое протестующие были намерены сжечь. При этом местные власти из числа демократов, оппозиционных президенту Дональду Трампу, резко критиковали федеральные силы и заявляли, что они усугубляют ситуацию своим присутствием. На прошлой неделе власти штата Орегон и города Портленда достигли соглашения с федеральными властями, по которому обеспечение безопасности в центре города взяла на себя местная полиция, а федеральные силы начали покидать город.
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Джордж ФлойдДональд ТрампПортлендОрегонСШАВ мире
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