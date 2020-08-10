Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Генпрокурор — глава Министерства юстиции США Уильям Барр назвал движение антифа, которое активно участвует в американских протестах, большевиками, коммунистами и фашистами.
"Это революционная группировка, которая заинтересована в некоей форме социализма, коммунизма. Они по сути большевики. А их тактика фашистская", — сказал Барр в интервью Fox News.
Он не пояснил, что общего видит между большевиками и фашистами.
Лишь немногим менее жесткие выражения нашлись у Барра для оппозиционной Демократической партии, которую он назвал "руссоистской революционной партией", то есть последователями философа Жан-Жака Руссо, который проповедовал социальное равенство.
"Они (демократы. — Прим. ред.) не заинтересованы в компромиссе, не заинтересованы в диалектическом обмене мнениями. Они заинтересованы в тотальной победе. Это замена религии", — сказал Барр.
Антифа — движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков. Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне Минюст будет считать движение антифа террористическим, хотя де-факто это решение на политике Минюста не сказалось.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.