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Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
Генпрокурор — глава Министерства юстиции США Уильям Барр назвал движение антифа, которое активно участвует в американских протестах, большевиками, коммунистами... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:42
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
уильям барр
дональд трамп
министерство юстиции сша
сша
в мире
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Абсолютно в голове бардак у этого типа. Он же неадекватный.
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Точно, как Зюганов с грудининым😀
44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, уильям барр, дональд трамп, министерство юстиции сша, сша, в мире

Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами

05:14 10.08.2020 (обновлено: 10:42 10.08.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterГенпрокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США Уильям Барр
© AP Photo / Carolyn Kaster
Генпрокурор США Уильям Барр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Генпрокурор — глава Министерства юстиции США Уильям Барр назвал движение антифа, которое активно участвует в американских протестах, большевиками, коммунистами и фашистами.
"Это революционная группировка, которая заинтересована в некоей форме социализма, коммунизма. Они по сути большевики. А их тактика фашистская", — сказал Барр в интервью Fox News.
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Он не пояснил, что общего видит между большевиками и фашистами.
Лишь немногим менее жесткие выражения нашлись у Барра для оппозиционной Демократической партии, которую он назвал "руссоистской революционной партией", то есть последователями философа Жан-Жака Руссо, который проповедовал социальное равенство.

"Они (демократы. — Прим. ред.) не заинтересованы в компромиссе, не заинтересованы в диалектическом обмене мнениями. Они заинтересованы в тотальной победе. Это замена религии", — сказал Барр.

Антифа — движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков. Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне Минюст будет считать движение антифа террористическим, хотя де-факто это решение на политике Минюста не сказалось.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаУильям БаррДональд ТрампМинистерство юстиции СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Абсолютно в голове бардак у этого типа. Он же неадекватный.
10 августа, 05:27
VVladimir.anufriev.84
5310006
Точно, как Зюганов с грудининым😀
10 августа, 06:03
Алесандр Бородин
25710011
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