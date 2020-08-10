В Белоруссии начались протесты и столкновения после закрытия участков

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии завершились в воскресенье, продемонстрировав высокую явку в 79%. После объявления первых данных exit poll, согласно которым действующий глава государства Выборы президента Белоруссии завершились в воскресенье, продемонстрировав высокую явку в 79%. После объявления первых данных exit poll, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко уверенно побеждает, набрав 79,7% голосов, ситуация накалилась: избиратели по призыву оппозиции стали собираться у избирательных участков для "контроля за подсчетом голосов", в ряде городов начались задержания, правоохранители стали разгонять протестующих.

Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост: это сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев , экс-депутат Анна Канопацкая , действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светалана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень . При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов.

Большинство участков для голосования закрылись в 20.00 (совпадает с мск). Явка избирателей, по данным ЦИК на 18.00, составила 79%: таким образом, выборы признаны состоявшимися.

Согласно первым данным exit poll, Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте с большим отрывом оказалась Тихановская с 6,8%. Схожий результат показал телефонный опрос компании Ecoom: его данные свидетельствуют, что Лукашенко поддерживают 78,9% респондентов.

Как сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина , Лукашенко лидирует на выборах по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, Тихановская на втором месте. Однако окончательные итоги выборов ЦИК Белоруссии рассчитывает подвести в ближайшую пятницу.

По словам Ермошиной, жалоб получено много, но они все типовые, "рассматривать нечего".

Как сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону из Минска координатор группы, глава комитета Совфеда по регполитике Олег Мельниченко , наблюдатели по линии МПА СНГ не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах.

При этом оппозиционные кандидаты заявляют о "грубых нарушениях" при подсчете голосов.

Разгоны и задержания в Белоруссии

После оглашения данных первых exit poll ряд избирателей в Минске по призыву оппозиционных лидеров начали подходить к участкам для "контроля за подсчетом голосов". Оппозиция также призвала своих сторонников собираться на площади Победы в центре Минска около стелы "Минск – город-герой".

При этом еще до закрытия участков силы милиции начали стягиваться к стеле, которая находится недалеко от Дворца Независимости, где расположена резиденция президента. Вскоре правоохранители стали задерживать участников несанкционированной акции.

Сейчас, по оценке корреспондента РИА Новости, у стелы собралось уже несколько тысяч человек. В свою очередь милиция подтянула значительные силы для разгона собравшихся, в районе площади были применены светошумовые гранаты.

Силовики начали разгонять собравшихся на площади Победы, оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.

Задержания начались и на площади Ленина в центре белорусского Витебска. По данным Sputnik Беларусь, въезды в близлежащие дворы у площади были блокированы сотрудниками ГАИ. Позже милиционеры в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина. При этом протестных мероприятий в областном центре не было замечено.

В Бресте ОМОН начал разгон людей, собравшихся на протестной акции на пересечении Советской и Машерова в центре города.

В Гродно, где больше тысячи человек собрались на несанкционированную акцию протеста, есть задержанные. Правоохранители также применили слезоточивый газ против протестующих.

Протесты за рубежом

Не все гладко прошло и на участках за границей: белорусы, недовольные тем, что не успели проголосовать на выборах к закрытию участка в Москве, собрались у посольства республики на Маросейке. В начале дня у дипмиссии выстроилась огромная очередь, так как в здание запускали небольшими группами из-за мер предосторожности на фоне COVID-19.

К настоящему моменту стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но некоторые люди еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и Старосадского переулка.

Как сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в РФ, на участке в Москве смогли проголосовать чуть более 3 тысяч человек.

Несколько десятков человек собрались у отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге. Они рассказали РИА Новости, что не успели проголосовать до закрытия участка порядка тысячи человек. Они отмечали, что в отделении посольства была всего одна кабинка для голосования.

По словам некоторых собравшихся, они намерены дожидаться результатов выборов у отделения посольства. Рядом со зданием посольства находятся полицейские, их не более десяти человек. Обстановка спокойная.

Несколько десятков граждан Белоруссии стали митинговать у посольства в Киеве , требуя открыть участки для голосования. Собравшиеся на акцию требовали, чтобы к ним вышел посол и посольство было открыто для голосования на выборах президента Белоруссии.

После того, как митингующие не дождались посла, они решили завершить митинг и продолжить общение на майдане Независимости (площади Независимости) в центре Киева. При этом они заявили, что в понедельник в 7.00 (совпадает с мск) снова придут к посольству узнать результаты голосования.

Не смогли проголосовать и все желающие это сделать в Варшаве , свидетельствуют данные exit poll, проводимого фондом "Белорусский дом".

По данным организаторов исследования, за все время работы с 8.00 до 22.00 (с 9.00 до 21.00 мск) на участок, расположенный в здании белорусской дипмиссии, смогли попасть только 243 человека. Уже с утра у посольства Белоруссии сложилась достаточно напряженная обстановка в связи с тем, что желающих проголосовать значительно больше пропускной способности участка для голосования.

В отдельные моменты перед участком в Варшаве находились более тысячи человек. Очередь длиной более километра растягивалась по обе стороны улице Вертничей, на которой находится дипломатическая миссия. При этом на избирательном участке были установлены только одна кабинка и одна урна для голосования.

Всего для голосования на выборах президента Белоруссии были образованы 5767 участков для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Голосование проходило также на закрытых участках - в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек, из них около 1,24 миллиона проживают в Минске , 5319 – за рубежом.