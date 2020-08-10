В Белоруссии начались протесты и столкновения после закрытия участков

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии завершились в воскресенье, продемонстрировав высокую явку в 79%. После объявления первых данных exit poll, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко уверенно побеждает, набрав 79,7% голосов, ситуация накалилась: избиратели по призыву оппозиции стали собираться у избирательных участков для "контроля за подсчетом голосов", в ряде городов начались задержания, правоохранители стали разгонять протестующих.
Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост: это сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светалана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов.
Большинство участков для голосования закрылись в 20.00 (совпадает с мск). Явка избирателей, по данным ЦИК на 18.00, составила 79%: таким образом, выборы признаны состоявшимися.
Согласно первым данным exit poll, Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте с большим отрывом оказалась Тихановская с 6,8%. Схожий результат показал телефонный опрос компании Ecoom: его данные свидетельствуют, что Лукашенко поддерживают 78,9% респондентов.
Как сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, Лукашенко лидирует на выборах по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, Тихановская на втором месте. Однако окончательные итоги выборов ЦИК Белоруссии рассчитывает подвести в ближайшую пятницу.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
По словам Ермошиной, жалоб получено много, но они все типовые, "рассматривать нечего".
Как сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону из Минска координатор группы, глава комитета Совфеда по регполитике Олег Мельниченко, наблюдатели по линии МПА СНГ не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах.
При этом оппозиционные кандидаты заявляют о "грубых нарушениях" при подсчете голосов.
После оглашения данных первых exit poll ряд избирателей в Минске по призыву оппозиционных лидеров начали подходить к участкам для "контроля за подсчетом голосов". Оппозиция также призвала своих сторонников собираться на площади Победы в центре Минска около стелы "Минск – город-герой".
При этом еще до закрытия участков силы милиции начали стягиваться к стеле, которая находится недалеко от Дворца Независимости, где расположена резиденция президента. Вскоре правоохранители стали задерживать участников несанкционированной акции.
Сейчас, по оценке корреспондента РИА Новости, у стелы собралось уже несколько тысяч человек. В свою очередь милиция подтянула значительные силы для разгона собравшихся, в районе площади были применены светошумовые гранаты.
Силовики начали разгонять собравшихся на площади Победы, оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
Задержания начались и на площади Ленина в центре белорусского Витебска. По данным Sputnik Беларусь, въезды в близлежащие дворы у площади были блокированы сотрудниками ГАИ. Позже милиционеры в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина. При этом протестных мероприятий в областном центре не было замечено.
В Бресте ОМОН начал разгон людей, собравшихся на протестной акции на пересечении Советской и Машерова в центре города.
В Гродно, где больше тысячи человек собрались на несанкционированную акцию протеста, есть задержанные. Правоохранители также применили слезоточивый газ против протестующих.
Не все гладко прошло и на участках за границей: белорусы, недовольные тем, что не успели проголосовать на выборах к закрытию участка в Москве, собрались у посольства республики на Маросейке. В начале дня у дипмиссии выстроилась огромная очередь, так как в здание запускали небольшими группами из-за мер предосторожности на фоне COVID-19.
К настоящему моменту стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но некоторые люди еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и Старосадского переулка.
Как сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в РФ, на участке в Москве смогли проголосовать чуть более 3 тысяч человек.
Несколько десятков человек собрались у отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге. Они рассказали РИА Новости, что не успели проголосовать до закрытия участка порядка тысячи человек. Они отмечали, что в отделении посольства была всего одна кабинка для голосования.
По словам некоторых собравшихся, они намерены дожидаться результатов выборов у отделения посольства. Рядом со зданием посольства находятся полицейские, их не более десяти человек. Обстановка спокойная.
Несколько десятков граждан Белоруссии стали митинговать у посольства в Киеве, требуя открыть участки для голосования. Собравшиеся на акцию требовали, чтобы к ним вышел посол и посольство было открыто для голосования на выборах президента Белоруссии.
После того, как митингующие не дождались посла, они решили завершить митинг и продолжить общение на майдане Независимости (площади Независимости) в центре Киева. При этом они заявили, что в понедельник в 7.00 (совпадает с мск) снова придут к посольству узнать результаты голосования.
Не смогли проголосовать и все желающие это сделать в Варшаве, свидетельствуют данные exit poll, проводимого фондом "Белорусский дом".
По данным организаторов исследования, за все время работы с 8.00 до 22.00 (с 9.00 до 21.00 мск) на участок, расположенный в здании белорусской дипмиссии, смогли попасть только 243 человека. Уже с утра у посольства Белоруссии сложилась достаточно напряженная обстановка в связи с тем, что желающих проголосовать значительно больше пропускной способности участка для голосования.
В отдельные моменты перед участком в Варшаве находились более тысячи человек. Очередь длиной более километра растягивалась по обе стороны улице Вертничей, на которой находится дипломатическая миссия. При этом на избирательном участке были установлены только одна кабинка и одна урна для голосования.
Всего для голосования на выборах президента Белоруссии были образованы 5767 участков для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Голосование проходило также на закрытых участках - в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек, из них около 1,24 миллиона проживают в Минске, 5319 – за рубежом.
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