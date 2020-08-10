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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575570502.html
В Белоруссии начались протесты и столкновения после закрытия участков
Выборы президента Белоруссии завершились в воскресенье, продемонстрировав высокую явку в 79%. После объявления первых данных exit poll, согласно которым... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:56
президентские выборы в белоруссии
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анна канопацкая, лидия ермошина, александр лукашенко, минск, белоруссия, варшава, киев, в мире

В Белоруссии начались протесты и столкновения после закрытия участков

05:10 10.08.2020 (обновлено: 11:56 10.08.2020)
8993
© РИА НовостиПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© РИА Новости
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии завершились в воскресенье, продемонстрировав высокую явку в 79%. После объявления первых данных exit poll, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко уверенно побеждает, набрав 79,7% голосов, ситуация накалилась: избиратели по призыву оппозиции стали собираться у избирательных участков для "контроля за подсчетом голосов", в ряде городов начались задержания, правоохранители стали разгонять протестующих.
Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост: это сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светалана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов.
Протесты в Минске. 10.08.2020
04:46Президентские выборы в Белоруссии
Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
Большинство участков для голосования закрылись в 20.00 (совпадает с мск). Явка избирателей, по данным ЦИК на 18.00, составила 79%: таким образом, выборы признаны состоявшимися.
Согласно первым данным exit poll, Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте с большим отрывом оказалась Тихановская с 6,8%. Схожий результат показал телефонный опрос компании Ecoom: его данные свидетельствуют, что Лукашенко поддерживают 78,9% респондентов.
Как сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, Лукашенко лидирует на выборах по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, Тихановская на втором месте. Однако окончательные итоги выборов ЦИК Белоруссии рассчитывает подвести в ближайшую пятницу.
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
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По словам Ермошиной, жалоб получено много, но они все типовые, "рассматривать нечего".
Как сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону из Минска координатор группы, глава комитета Совфеда по регполитике Олег Мельниченко, наблюдатели по линии МПА СНГ не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах.
При этом оппозиционные кандидаты заявляют о "грубых нарушениях" при подсчете голосов.
Высадка военных в центре Минска. 10.08.2020
02:06Президентские выборы в Белоруссии
Внутренние войска вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске

Разгоны и задержания в Белоруссии

После оглашения данных первых exit poll ряд избирателей в Минске по призыву оппозиционных лидеров начали подходить к участкам для "контроля за подсчетом голосов". Оппозиция также призвала своих сторонников собираться на площади Победы в центре Минска около стелы "Минск – город-герой".
При этом еще до закрытия участков силы милиции начали стягиваться к стеле, которая находится недалеко от Дворца Независимости, где расположена резиденция президента. Вскоре правоохранители стали задерживать участников несанкционированной акции.
Сейчас, по оценке корреспондента РИА Новости, у стелы собралось уже несколько тысяч человек. В свою очередь милиция подтянула значительные силы для разгона собравшихся, в районе площади были применены светошумовые гранаты.
Ночь протестов в Минске
02:02Президентские выборы в Белоруссии
Штаб Тихановской забаррикадировался
Силовики начали разгонять собравшихся на площади Победы, оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
Задержания начались и на площади Ленина в центре белорусского Витебска. По данным Sputnik Беларусь, въезды в близлежащие дворы у площади были блокированы сотрудниками ГАИ. Позже милиционеры в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина. При этом протестных мероприятий в областном центре не было замечено.
В Бресте ОМОН начал разгон людей, собравшихся на протестной акции на пересечении Советской и Машерова в центре города.
В Гродно, где больше тысячи человек собрались на несанкционированную акцию протеста, есть задержанные. Правоохранители также применили слезоточивый газ против протестующих.
Протесты в Минске
01:25Президентские выборы в Белоруссии
МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами

Протесты за рубежом

Не все гладко прошло и на участках за границей: белорусы, недовольные тем, что не успели проголосовать на выборах к закрытию участка в Москве, собрались у посольства республики на Маросейке. В начале дня у дипмиссии выстроилась огромная очередь, так как в здание запускали небольшими группами из-за мер предосторожности на фоне COVID-19.
К настоящему моменту стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но некоторые люди еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и Старосадского переулка.
Как сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в РФ, на участке в Москве смогли проголосовать чуть более 3 тысяч человек.
Несколько десятков человек собрались у отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге. Они рассказали РИА Новости, что не успели проголосовать до закрытия участка порядка тысячи человек. Они отмечали, что в отделении посольства была всего одна кабинка для голосования.
Применение светошумовых гранат в Минске
00:37Президентские выборы в Белоруссии
МВД Белоруссии заявило о распространении в интернете фейков о протестах
По словам некоторых собравшихся, они намерены дожидаться результатов выборов у отделения посольства. Рядом со зданием посольства находятся полицейские, их не более десяти человек. Обстановка спокойная.
Несколько десятков граждан Белоруссии стали митинговать у посольства в Киеве, требуя открыть участки для голосования. Собравшиеся на акцию требовали, чтобы к ним вышел посол и посольство было открыто для голосования на выборах президента Белоруссии.
После того, как митингующие не дождались посла, они решили завершить митинг и продолжить общение на майдане Независимости (площади Независимости) в центре Киева. При этом они заявили, что в понедельник в 7.00 (совпадает с мск) снова придут к посольству узнать результаты голосования.
Не смогли проголосовать и все желающие это сделать в Варшаве, свидетельствуют данные exit poll, проводимого фондом "Белорусский дом".
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
00:20Президентские выборы в Белоруссии
В ходе протестов в Минске пострадали несколько человек
По данным организаторов исследования, за все время работы с 8.00 до 22.00 (с 9.00 до 21.00 мск) на участок, расположенный в здании белорусской дипмиссии, смогли попасть только 243 человека. Уже с утра у посольства Белоруссии сложилась достаточно напряженная обстановка в связи с тем, что желающих проголосовать значительно больше пропускной способности участка для голосования.
В отдельные моменты перед участком в Варшаве находились более тысячи человек. Очередь длиной более километра растягивалась по обе стороны улице Вертничей, на которой находится дипломатическая миссия. При этом на избирательном участке были установлены только одна кабинка и одна урна для голосования.
Всего для голосования на выборах президента Белоруссии были образованы 5767 участков для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Голосование проходило также на закрытых участках - в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек, из них около 1,24 миллиона проживают в Минске, 5319 – за рубежом.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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14:29Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко
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14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
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13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
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13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
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