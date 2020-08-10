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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575570418.html
Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
Работа по вывозу россиян, пожелавших вернуться на родину из США в период коронавируса, еще далека от завершения, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T05:01
распространение нового коронавируса
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151672/62/1516726245_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_b3909d89b4bf1df05b467f1864262a70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
в мире

Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США

05:01 10.08.2020
1886
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Работа по вывозу россиян, пожелавших вернуться на родину из США в период коронавируса, еще далека от завершения, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Эвакуация российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии коронавирусной инфекции, продолжается. Сегодня мы провожали очередной вывозной рейс из международного аэропорта имени Дж.Ф.Кеннеди (город Нью-Йорк). На борту самолета – 391 пассажир, среди них - 12 младенцев", - заявил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.
Пассажиры, прибывшие рейсом Аэрофлота из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
5 августа, 08:00Распространение нового коронавируса
Долгая дорога домой. Как россиян возвращали на родину в разгар пандемии
По его словам, на этом рейсе домой возвращаются 65 человек из так называемого "гуманитарного списка", которые нуждаются в незамедлительной репатриации. "Очень много пожилых людей, пенсионеров, лиц, оказавшихся в непростой жизненной ситуации", - отметил Антонов.
"Работа по вывозу россиян, по всей видимости, еще далека от завершения. Так, уже завтра мы отправляем еще один самолет с западного побережья – из города Лос-Анджелеса", - добавил посол.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
1 июня, 09:00
Татьяна Москалькова: "Мы искренни в своем желании защитить людей"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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