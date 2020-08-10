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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575570298.html
Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
Следователи в Минске проводят осмотр мест, где прошли несанкционированные уличные акции, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T05:22
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569368_0:46:639:405_1400x0_80_0_0_5b309ccd6a7dcc969b9531a15833c2ee.jpg
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минск, белоруссия, в мире

Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты

04:46 10.08.2020 (обновлено: 05:22 10.08.2020)
10419
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следователи в Минске проводят осмотр мест, где прошли несанкционированные уличные акции, сообщает Sputnik Беларусь.
"В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идет осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись", - пишет агентство.
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
00:28Президентские выборы в Белоруссии
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов.
Вечером в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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