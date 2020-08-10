Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты

"В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идет осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись", - пишет агентство.

Вечером в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.