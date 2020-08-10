Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следователи в Минске проводят осмотр мест, где прошли несанкционированные уличные акции, сообщает Sputnik Беларусь.
"В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идет осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись", - пишет агентство.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов.
Вечером в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
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