https://ria.ru/20200810/1575570234.html
Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
Урожай зерновых культур в 2020 году будет выше прошлогоднего показателя, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T04:29
2020-08-10T04:29
роман вильфанд
гидрометцентр
экономика
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https://ria.ru/20200612/1572837262.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, экономика