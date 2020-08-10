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Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
Урожай зерновых культур в 2020 году будет выше прошлогоднего показателя, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T04:29
роман вильфанд
гидрометцентр
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
роман вильфанд, гидрометцентр, экономика

Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году

04:29 10.08.2020
2492
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Урожай зерновых культур в 2020 году будет выше прошлогоднего показателя, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Агрометеорологи сделали вывод, что в этом году урожай зерновых будет хорошим. Даже очень, он будет даже больше, чем в прошлом году", - сказал он.
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