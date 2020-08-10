Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии , мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в Российской Федерации одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.

"Рынок России для Paulig стратегически важен, потому что это растущий рынок. Двузначных темпов роста потребления натурального кофе просто нет больше нигде, где мы бы работали. Средний финн выпивает порядка 11 килограмм кофе в год, у нас это порядка 500 грамм в год, то есть потенциал роста натурального кофе как категории еще очень большой", — считает собеседник агентства.

По прогнозу Копытова, потребление кофе в России в перспективе может обогнать потребление чая. "Наверное, это в определенном смысле революция, из чайной страны мы становимся более кофейной", — рассуждает Копытов.