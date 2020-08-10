https://ria.ru/20200810/1575570064.html
Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T03:32
2020-08-10T11:49
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии
, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в Российской Федерации одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
"Рынок России для Paulig стратегически важен, потому что это растущий рынок. Двузначных темпов роста потребления натурального кофе просто нет больше нигде, где мы бы работали. Средний финн выпивает порядка 11 килограмм кофе в год, у нас это порядка 500 грамм в год, то есть потенциал роста натурального кофе как категории еще очень большой", — считает собеседник агентства.
По прогнозу Копытова, потребление кофе в России в перспективе может обогнать потребление чая. "Наверное, это в определенном смысле революция, из чайной страны мы становимся более кофейной", — рассуждает Копытов.
По его словам, приблизительная доля России в глобальном обороте компании составляет семь-восемь процентов. "Кажется, что это не очень много, но цифра растет. Если говорить о нашем бизнесе здесь, мы постоянно бьемся за первое место на рынке по value share (доле в денежном выражении) с нашими конкурентами", — отметил он.