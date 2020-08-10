https://ria.ru/20200810/1575569985.html
Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России
На этой неделе европейскую часть России ждет похолодание, но в Сибири и на Алтае будет еще жарко, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T03:24
2020-08-10T09:46
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
ямал
таймыр
красноярский край
общество
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таймыр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, ямал, таймыр, красноярский край, общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
На этой неделе европейскую часть России ждет похолодание, но в Сибири и на Алтае будет еще жарко, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Европейскую часть России ожидает обвал температуры на шесть-семь градусов. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае ожидается 28-30, что приятнее, чем 35 градусов, которые там были. Понижение на юго-востоке нужно воспринимать как благо", — сказал он.
По словам синоптика, температура уже начала снижаться в Предуралье — в Свердловской и Челябинской областях, а завтра похолодает в Приволжском федеральном округе и на западе Центрального.
"Еще и характер погоды изменится, солнца будет мало", — добавил Вильфанд.
Он отметил, что в Омской, Томской и Новосибирской областях до конца недели сохранится жаркая погода — до 30 градусов и выше.
"Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии. Правда, она понизится к концу на пару градусов, но все равно останется выше нормы. На Алтае температура будет до 35 градусов", — пояснил специалист.
Кроме того, жаркая погода ждет Ямал
и Таймыр
.
Жители столичного региона похолодание почувствуют в среду, 12 августа.
"Будут монотонные, скучные дожди, такая осенняя погода. <…> Это продлится до конца рабочей недели, даже до субботы", — заключил Вильфанд.