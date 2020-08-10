Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России

"Европейскую часть России ожидает обвал температуры на шесть-семь градусов. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае ожидается 28-30, что приятнее, чем 35 градусов, которые там были. Понижение на юго-востоке нужно воспринимать как благо", — сказал он.