В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Основатель "Белых касок" Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье "годами водил за нос" власти США, Британии, Германии и других стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов

Британии, Германии, Дании, "Оказалось, что руководивший ими [" Белые каски "] британский подданный Джеймс Ле Мезюрье – мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США Нидерландов , получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы. В итоге – скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой", - заявил Венедиктов.

По его словам, проблема в том, что вместо выстраивания диалога по конкретным вопросам "наши западные партнеры" озвучивают "бесконечные претензии, которые не имеют под собой никаких оснований".

Ле Мезюрье нашли мертвым у его стамбульского дома в ноябре прошлого года. Турецкая прокуратура пришла к выводу, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.

При этом, как писала местная газета Hurriyet , за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до этого голландский аудитор обнаружил поддельные квитанции на 50 тысяч долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую шло финансирование "Белых касок".