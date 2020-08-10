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В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье "годами водил за нос" власти США, Британии, Германии и других стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T03:20
2020-08-10T03:21
белые каски
джеймс ле мезюрье
александр венедиктов
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германия
дания
нидерланды
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белые каски, джеймс ле мезюрье, александр венедиктов, великобритания, германия, дания, нидерланды, сша, в мире
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов.
Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье
"годами водил за нос" власти США, Британии, Германии и других стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов
.
"Оказалось, что руководивший ими ["Белые каски
"] британский подданный Джеймс Ле Мезюрье – мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США
, Британии
, Германии
, Дании
, Нидерландов
, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы. В итоге – скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой", - заявил Венедиктов.
По его словам, проблема в том, что вместо выстраивания диалога по конкретным вопросам "наши западные партнеры" озвучивают "бесконечные претензии, которые не имеют под собой никаких оснований".
Ле Мезюрье нашли мертвым у его стамбульского дома в ноябре прошлого года. Турецкая прокуратура пришла к выводу, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.
При этом, как писала местная газета Hurriyet
, за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до этого голландский аудитор обнаружил поддельные квитанции на 50 тысяч долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую шло финансирование "Белых касок".
После смерти Ле Мезюрье страны-доноры провели экспертизу отчетности организации, однако, по официальным данным, не нашли указаний на растрату. При этом, как отмечала газета, проверить некоторые крупные транзакции уже невозможно. "Белые каски" в свою очередь объявили, что теперь получают деньги через другие организации.