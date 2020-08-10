Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575569875.html
Шторм "Чанми" заденет два российских региона
Зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм "Чанми" (Jangmi) 11 августа окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:25
туризм
новости - туризм
россия
погода
японское море
примгидромет
сахалин
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/145296/98/1452969861_0:52:1024:628_1400x0_80_0_0_def10dca483684bc9deda890d5bc1f65.jpg
https://ria.ru/20200810/1575568054.html
россия
японское море
сахалин
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/145296/98/1452969861_0:52:1024:628_1400x0_80_0_0_def10dca483684bc9deda890d5bc1f65.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/145296/98/1452969861_59:0:966:680_1400x0_80_0_0_c8888a631919a90ddd45305281e9e14b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/145296/98/1452969861_173:0:853:680_1400x0_80_0_0_78fe2f6e5367f0a1501caaba30639b0a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, россия, погода, японское море, примгидромет, сахалин, приморский край, общество

Шторм "Чанми" заденет два российских региона

03:15 10.08.2020 (обновлено: 10:25 10.08.2020)
8855
© Flickr / Kamil PorembińskiШторм
Шторм
© Flickr / Kamil Porembiński
Шторм. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм "Чанми" (Jangmi) 11 августа окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин, сообщает Примгидромет.
Как отметил глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении, 10 августа вихрь подойдет к Корейскому полуострову.
Молодые люди на отдыхе
01:09
Синоптики заявили о частичном завершении купального сезона в России
"Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени "зацепив" южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун", - сказал синоптик.
Как позже уточнили в Примгидромете, по последним расчетам, траектория шторма пройдет севернее, чем предполагалось ранее. Ночью и утром 11 августа шторм будет проходить на наиболее близком расстоянии от побережья Приморского края, на юго-востоке региона выпадут сильные и очень сильные дожди.
На прошлой неделе бывший тайфун "Хагупит" принес в районы Приморья до 80% месячной нормы дождей и привел к росту уровня воды в реках Приморья на 1,6 метра. После вихрь пошел к Сахалину, где также отмечались сильные дожди.
1151313
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРоссияПогодаЯпонское мореПримгидрометСахалинПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Флаг ЛГБТ
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Надпись Вклады в отделении банка
Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске
Ольга Бузова
Бузова показала, как отдыхает в Сочи и танцует в бикини
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Жара
Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России
Банкноты номиналом 2000 рублей
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Джеймс Ле Мезюрье
В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Здание Капитолия в Вашингтоне
В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу
Актриса Екатерина Волкова
Екатерина Волкова восхитила Сеть своим фото в купальнике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
13:40Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
13:39В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
13:36Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Лента новостейМолния