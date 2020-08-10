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Шторм "Чанми" заденет два российских региона
Зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм "Чанми" (Jangmi) 11 августа окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T03:15
2020-08-10T10:25
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости.
Зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм "Чанми" (Jangmi) 11 августа окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин
, сообщает Примгидромет
.
Как отметил глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении, 10 августа вихрь подойдет к Корейскому полуострову.
"Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море
и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени "зацепив" южную и восточную части Приморского края
, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун", - сказал синоптик.
Как позже уточнили в Примгидромете, по последним расчетам, траектория шторма пройдет севернее, чем предполагалось ранее. Ночью и утром 11 августа шторм будет проходить на наиболее близком расстоянии от побережья Приморского края, на юго-востоке региона выпадут сильные и очень сильные дожди.
На прошлой неделе бывший тайфун "Хагупит" принес в районы Приморья до 80% месячной нормы дождей и привел к росту уровня воды в реках Приморья на 1,6 метра. После вихрь пошел к Сахалину, где также отмечались сильные дожди.