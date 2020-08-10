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Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T03:15
взрыв в бейруте
протесты в бейруте
эммануэль макрон
дональд трамп
сша
бейрут
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, протесты в бейруте, эммануэль макрон, дональд трамп, сша, бейрут, ливан, в мире

Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану

03:14 10.08.2020 (обновлено: 03:15 10.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану.
"Многие страны собираются помогать", - сказал Трамп журналистам в воскресенье. Президент США принял участие в совещании группы лидеров по помощи Ливану, которое созвал президент Франции Эммануэль Макрон.
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На вопрос, сколько именно выделят США, Трамп ответил: "Это будет существенно".
Он напомнил, что США ранее направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. По последним данным, погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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Взрыв в БейрутеПротесты в БейрутеЭммануэль МакронДональд ТрампСШАБейрутЛиванВ мире
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