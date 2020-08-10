Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану.
"Многие страны собираются помогать", - сказал Трамп журналистам в воскресенье. Президент США принял участие в совещании группы лидеров по помощи Ливану, которое созвал президент Франции Эммануэль Макрон.
На вопрос, сколько именно выделят США, Трамп ответил: "Это будет существенно".
Он напомнил, что США ранее направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. По последним данным, погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.