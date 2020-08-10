МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов . США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности

По его словам, Европа следует американским указаниям.

"Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что США уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы европейцы "окончательно осознали, кто здесь хозяин".

Северному потоку — 2 ", напомнил Венедиктов. Кроме того, американские власти предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по "", напомнил Венедиктов.

На прошлой неделе три американских сенатора направили руководству немецкого города Засниц письмо, в котором потребовали прекратить помогать строительству газопровода. В противном случае они пообещали "финансовое разрушение" порту Мукран, логистическому центру проекта.

Однако немецкие политики и Министерство экономики жестко раскритиковали американские угрозы, отметив, что Германия может принять ответные меры.

Американские власти мешают строительству "Северного потока — 2", чтобы продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце прошлого года они приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.