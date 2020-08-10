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В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу
США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:13
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Да европейские страны живут богаче России, там не поднимают пенсионный возраст, декретный отпуск получает даже отец ребёнка как в Швеции, обед в школе и школьная канцелярия бесплатна для всех школьников. Вы себя пожалейте и россиян за нищету
235
США злые, хотят задушить Европу, а Россия хорошая она защитит Европу и стену берлинскую поставит от злых США. Закон о митингах есть так что будет как в Варшаве, Румынии, Чехии, то есть народ танками давить если вдруг поймут что лучше в НАТО жить чем под железным занавесом
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу

03:08 10.08.2020 (обновлено: 10:13 10.08.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
По его словам, Европа следует американским указаниям.
"Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что США уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы европейцы "окончательно осознали, кто здесь хозяин".
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Кроме того, американские власти предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по "Северному потоку — 2", напомнил Венедиктов.
На прошлой неделе три американских сенатора направили руководству немецкого города Засниц письмо, в котором потребовали прекратить помогать строительству газопровода. В противном случае они пообещали "финансовое разрушение" порту Мукран, логистическому центру проекта.
Однако немецкие политики и Министерство экономики жестко раскритиковали американские угрозы, отметив, что Германия может принять ответные меры.
Американские власти мешают строительству "Северного потока — 2", чтобы продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце прошлого года они приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.
После этого швейцарская фирма Allseas сразу объявила о прекращении работ. Однако министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия способна самостоятельно проложить оставшиеся 160 километров газопровода усилиями судов "Академик Черский" и "Фортуна".
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Популярные комментарии
Да европейские страны живут богаче России, там не поднимают пенсионный возраст, декретный отпуск получает даже отец ребёнка как в Швеции, обед в школе и школьная канцелярия бесплатна для всех школьников. Вы себя пожалейте и россиян за нищету
10 августа, 06:04
Николай Сасаин
423105184
США злые, хотят задушить Европу, а Россия хорошая она защитит Европу и стену берлинскую поставит от злых США. Закон о митингах есть так что будет как в Варшаве, Румынии, Чехии, то есть народ танками давить если вдруг поймут что лучше в НАТО жить чем под железным занавесом
10 августа, 06:40
Николай Сасаин
221002183
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