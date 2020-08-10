https://ria.ru/20200810/1575569756.html
В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу
США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T03:08
2020-08-10T10:13
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договор о рсмд
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https://ria.ru/20200707/1573970945.html
https://ria.ru/20200809/1575555572.html
Николай Сасаин
Да европейские страны живут богаче России, там не поднимают пенсионный возраст, декретный отпуск получает даже отец ребёнка как в Швеции, обед в школе и школьная канцелярия бесплатна для всех школьников. Вы себя пожалейте и россиян за нищету
235
Николай Сасаин
США злые, хотят задушить Европу, а Россия хорошая она защитит Европу и стену берлинскую поставит от злых США. Закон о митингах есть так что будет как в Варшаве, Румынии, Чехии, то есть народ танками давить если вдруг поймут что лучше в НАТО жить чем под железным занавесом
208
69
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155364/97/1553649751_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1f11f132161268d56da1b6ec752362c6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов.
США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов
.
По его словам, Европа следует американским указаниям.
"Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что США уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы европейцы "окончательно осознали, кто здесь хозяин".
Кроме того, американские власти предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по "Северному потоку — 2
", напомнил Венедиктов.
На прошлой неделе три американских сенатора направили руководству немецкого города Засниц письмо, в котором потребовали прекратить помогать строительству газопровода. В противном случае они пообещали "финансовое разрушение" порту Мукран, логистическому центру проекта.
Однако немецкие политики и Министерство экономики жестко раскритиковали американские угрозы, отметив, что Германия может принять ответные меры.
Американские власти мешают строительству "Северного потока — 2", чтобы продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце прошлого года они приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.
После этого швейцарская фирма Allseas сразу объявила о прекращении работ. Однако министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия способна самостоятельно проложить оставшиеся 160 километров газопровода усилиями судов "Академик Черский" и "Фортуна".