Протестующие разошлись из центра Минска

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска , ситуация возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости.

Больших групп митингующих больше не видно, движение автомобилей почти восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.

Силовики частично разблокировали некоторые улицы и через громкоговорители регулируют движение, а также просят оставшихся граждан разойтись.

Как передает Sputnik Беларусь, следователи приступили к осмотру мест, где прошли несанкционированные уличные акции.

Столкновения в Минске

Столкновения вспыхнули в центре Минска после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Первоначально протестующие собрались на площади Победы, у стелы "Минск — город-герой". Около полуночи силовикам удалось вытеснить оттуда толпу, заставив ее отступить по проспекту Машерова. Затем демонстрантов вытеснили и с проспекта. В спецоперации участвовали бойцы ОМОНа и внутренних войск.

Ночью на протяжении нескольких часов по центру города перемещались многочисленные группы молодежи, вступая в стычки с правоохранителями.

Для разгона участников несанкционированных акций применялись водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

Вся белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы. Помимо Минска, силовики задерживали нарушителей порядка в Витебске и Бресте.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.