https://ria.ru/20200810/1575569722.html
Протестующие разошлись из центра Минска
Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T03:08
2020-08-10T08:24
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575566994.html
Ли Тевезз
Завтра проснёмся в другой стране, говорила Тихановская. А по факту она завтра проснётся в тюрьме
99
Ли Тевезз
А ведь я говорил что там все расходятся. А боты дизлайкали и негодовали, типа я вру. Я прямом эфире слежу за ситуацией
76
90
минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости.
Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска
, ситуация возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости.
Больших групп митингующих больше не видно, движение автомобилей почти восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
Силовики частично разблокировали некоторые улицы и через громкоговорители регулируют движение, а также просят оставшихся граждан разойтись.
Как передает Sputnik Беларусь, следователи приступили к осмотру мест, где прошли несанкционированные уличные акции.
Столкновения в Минске
Столкновения вспыхнули в центре Минска после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Первоначально протестующие собрались на площади Победы, у стелы "Минск — город-герой". Около полуночи силовикам удалось вытеснить оттуда толпу, заставив ее отступить по проспекту Машерова. Затем демонстрантов вытеснили и с проспекта. В спецоперации участвовали бойцы ОМОНа и внутренних войск.
Ночью на протяжении нескольких часов по центру города перемещались многочисленные группы молодежи, вступая в стычки с правоохранителями.
Для разгона участников несанкционированных акций применялись водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.
Вся белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы. Помимо Минска, силовики задерживали нарушителей порядка в Витебске и Бресте.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>