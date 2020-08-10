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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575569722.html
Протестующие разошлись из центра Минска
Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:24
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575566994.html
Завтра проснёмся в другой стране, говорила Тихановская. А по факту она завтра проснётся в тюрьме
99
А ведь я говорил что там все расходятся. А боты дизлайкали и негодовали, типа я вру. Я прямом эфире слежу за ситуацией
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569275_30:0:992:541_1400x0_80_0_0_b963ce5448a129483e313d67e97c832f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Протестующие разошлись из центра Минска

03:08 10.08.2020 (обновлено: 08:24 10.08.2020)
50609
© РИА НовостиПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© РИА Новости
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости.
Больших групп митингующих больше не видно, движение автомобилей почти восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
Силовики частично разблокировали некоторые улицы и через громкоговорители регулируют движение, а также просят оставшихся граждан разойтись.
Как передает Sputnik Беларусь, следователи приступили к осмотру мест, где прошли несанкционированные уличные акции.
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
00:28Президентские выборы в Белоруссии
В центре Минска прогремели несколько взрывов

Столкновения в Минске

Столкновения вспыхнули в центре Минска после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Первоначально протестующие собрались на площади Победы, у стелы "Минск — город-герой". Около полуночи силовикам удалось вытеснить оттуда толпу, заставив ее отступить по проспекту Машерова. Затем демонстрантов вытеснили и с проспекта. В спецоперации участвовали бойцы ОМОНа и внутренних войск.
Ночью на протяжении нескольких часов по центру города перемещались многочисленные группы молодежи, вступая в стычки с правоохранителями.
Для разгона участников несанкционированных акций применялись водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.
Вся белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы. Помимо Минска, силовики задерживали нарушителей порядка в Витебске и Бресте.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
32328962274
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Завтра проснёмся в другой стране, говорила Тихановская. А по факту она завтра проснётся в тюрьме
10 августа, 03:20
ЛТЛи Тевезз
721002114
А ведь я говорил что там все расходятся. А боты дизлайкали и негодовали, типа я вру. Я прямом эфире слежу за ситуацией
10 августа, 03:14
ЛТЛи Тевезз
60400013
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